車水馬龍中突遇車輛拋錨 男嚇傻幸新莊警路過神救援

49歲陳男昨天下午開車自新北市林口出發前往新莊上班，卻在行經車水馬龍的中正路時車輛拋錨，陳嚇得不知如何是好，恰好兩名員警巡邏路過，熱心將陳的車輛推到一旁後，協助聯繫道路救援，結束虛驚一場。

新莊警分局新莊所員警王璿堯與葉志祥昨天下午2時許執行巡邏勤務行徑中正路時，見車流量極大的中正路上竟有一輛轎車停在外車道，只見行經機車紛紛閃避、險象環生，還有一名男子在旁十分焦急，上前關心「需要幫忙嗎？」，得知陳因車輛突然拋錨，正慌張得不知如何是好，便立即協助在後方開啟警示燈提醒後方來車，並將車輛推往前方50公尺遠的避彎處，最後更協助陳聯繫道路救援，讓他感激不已。