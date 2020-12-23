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獨／女子將母親遺照掛門外放聲尖叫 背後有段傷心故事

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

34歲劉姓女子日前深夜因思念母親，在嘉義市住處將母親遺照吊掛在一樓郵箱外，又在頂樓哭喊、尖叫，鄰居擔心她發生意外報案，嘉市警第二分局公園派出所巡佐劉弘達及警員陳怡婷趕抵，溫情喊話「不要讓在天之靈的媽媽擔心」，不斷開導後，劉女情緒才逐漸平穩，將遺照放回屋內。

兩名員警到場後，發現劉女家門用三人座的木頭椅擋住，郵箱外還掛著母親遺照，劉女在頂樓不斷尖叫，鄰居看了紛紛直說「以前不會這樣，好擔心」，兩人對著劉女喊話「有什麼事情下樓慢慢講」，她才願意下樓。

劉女泣訴，丈夫、母親相繼離世，因沒有工作，唯一的兒子交由弟弟照顧，自己最近又與男友分手，獨自居住在住處，多重壓力下實在受不了，想到母親以前都會陪伴她，很想念母親溫暖，一時情緒崩潰才會把母親遺照掛在門外。

當天下著大雨，員警安慰地說，不要讓母親淋雨，把遺照收進屋內，別讓母親擔心了，周遭還是有許多關心她的人，平時不妨出來與鄰居聊天，有什麼事情都能向派出所聯繫。

員警也聯繫慈善團體安慰她，對門的婦人見狀趕來溫情地說「心事以後都可以跟姐姐說」，劉女心情才終於平復，將遺照收進屋內，不好意思地向警方及周遭鄰居表示感謝。

第二警分局表示，警察為民服務的熱情，彰顯助人最樂精神，會盡其所能給予民眾關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，適時為民伸出援手。

劉姓女子在員警安撫後，才把遺照拿回屋內。記者李承穎／翻攝
劉姓女子在員警安撫後，才把遺照拿回屋內。記者李承穎／翻攝

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