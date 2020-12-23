高雄消防「即時案件」2起打架案都寫急病 警錄音檔打臉

高雄小港區昨晚有多名移工鬥毆、楠梓區今凌晨發生持棍棒打人砸車，但高市消防局的「即時案件」派遣系統都顯示「急病」救護；消防局勤指中心初步回應「獲報時為急病救護，故歸類急病案件」，警方為此公布錄音檔，證實當下通報「打架受傷」、「創傷」，引外界質疑消防大事化小。

消防局長李清秀上午受訪解釋，勤指人員無法第一時間知道什麼樣情況，就暫時勾選「急病」，此分類的勾選只是給內部參考，盡可能讓救護人員知道是什麼狀況、讓他們準備，「不是要去隱瞞，事後還有救護紀錄表，紀錄表要真實呈現患者狀況」。

媒體追問，警方一開始就已通報為打架，是否要隱匿？李清秀說，沒有隱匿必要，創傷的定義非常廣，外力所造成的身體損傷都是創傷，必須要了解損傷是因什麼而起，但緊急情況下會讓同仁先出勤，沒那麼多時間去完全了解現場情況；未來會研議，根據現場情況去做更新。

市長陳其邁表示，會要求消防局檢討分類方式，「簡單講，既然是創傷，那就寫創傷，既然是打架受傷，那就寫打架受傷，這個沒有什麼不公開」。

據了解，高市消防局的即時案件系統，昨晚11點44分受理高雄小港區山明路的案件，案類「緊急救護」、案別「急病」，今天凌晨1點32分受理高雄楠梓區楠都東街，案類「緊急救護」、案別「急病」，但媒體趕赴現場，發現竟都是鬥毆案件。

小港警分局指出，昨晚11點40分獲報小港區山明路405號前有糾紛，快打部隊趕抵時有1名越南籍男移工頭部受傷，救護車載送就醫後，將在場其他3名越南移工帶回派出所，初步釐清是陳姓移工酒後跟同鄉口角，拉扯過程跌倒，已依傷害罪受理，將清查有無其他涉案人，會視情節以社維法送辦。

小港警方調閱勤務指揮中心電話錄音檔公布，警方請求救護，119問「車禍？」，警方回「打架受傷的」。

楠梓分局表示，今凌晨1點29分許獲報2、3名年輕人持棍棒在楠都東街亂敲門，快打警力到達有4男1女在場，31歲許姓、38歲林姓男子受傷，警方將人帶回釐清，傷者稱到朋友倉庫聊天，不了解為何被打、不認識打人者；經調監視影像以車追人，已通知40歲賴姓男嫌到案，陸續追其他共犯，預計依傷害、毀損罪法辦。