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小心納骨塔詐騙再現！ 詐騙稱可代售「銷售無門」塔位

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化警分局那拔派出所值班員警昨天中午接獲新化區農會那拔分部所行員電話，稱有位婦人因托售納骨塔，欲匯款2萬元，感覺疑為詐騙手法，巡佐陳秋煌前往耐心分析及提供案例規勸該名婦人，最後婦人才放棄匯款，成功攔阻詐騙2萬元。

據指出，56歲陳姓婦人10幾年前家人借錢給朋友，朋友無錢還債，遂以納骨塔憑證抵債，因無銷售管道只好先擺著，最近接到電話對方稱只要先匯款2萬元，即可幫其代售，婦人就直接要農會要匯款，但警方一詢問根本不認識對方也沒看過人。

警方表示，這是典型的納骨塔詐騙老梗，早年是以老鼠會吸金模式，詐騙被害人投資，可能只有看到照片就掏錢，但根本沒看到納骨塔，研判陳姓婦人所持有的納骨塔憑證也是假的。因老梗已很久沒有出現，提醒民眾要提高警覺。

新化警分局長歐祖明表示，因納骨塔投資門檻低，民眾很容易被詐騙，呼籲如遇到納骨塔仲介接觸，千萬不要隨便匯款、簽署任何文件，也不要單槍匹馬洽談，更重要的是不要相信任何仲介會幫你賣掉塔位，因為這極有可能是用各種造假所堆疊而成的詐騙行為，民眾可以可以先電話撥打165反詐騙或110報案求證。

台南新化警分局員警趕到農會及時阻止婦人匯款，避免遭到詐騙。記者吳淑玲／翻攝
台南新化警分局員警趕到農會及時阻止婦人匯款，避免遭到詐騙。記者吳淑玲／翻攝

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