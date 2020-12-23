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尿尿風波屁孩po網道歉卻匿名 高雄家樂福：告定了
高雄2名高中生到家樂福賣場隨地便溺、抽菸，引起網友公憤，家樂福表示，當天已經報警，至於是否求償，後續再談。家樂福表示，提告除了遏止歪風，也在捍衛賣場其他顧客與工作人員的權益。
日前一名女網友在Dcard貼文，指國中隔壁班同學竟在家樂福鼎山店隨地便溺，本來以為只是作勢「尿尿」，沒想地上留有一灘液體，「真的想吐」。除此，兩人也坐在地板上抽菸，完全無視賣場裡的規定。
這起「屁孩尿尿」風波，除留下尿液，也汙損14包泡麵，惡質行為引發網友公憤，揚言肉搜，昨晚一名男網友匿名在Dcard發文，並貼出2張截圖，似為2名高中生向家樂福鼎山店道歉。po表示自己是當天在家樂福小便的其中一人，「做出這種事真的很抱歉，我很誠懇的在這邊跟家樂福道歉，同時也很誠懇的向幫我們清理善後的工作人員道歉」，坦言「真的玩過頭了，我們會好好反省」。
家樂福公共事務部北南區經理李政澤表示，事發當日，家樂福已向警方報案，但至今兩名高中生尚未出面正式道歉，儘管網路出現「道歉文」，但無法確認是否為當事者本人。
李表示，這件事之所以提告，除希望遏止歪風，也捍衛其他顧客及工作人員的權益，試想，誰會願意去擦別人的尿尿。
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