26年前失竊機車大甲警找到 車主接到警電話以為是詐騙

失竊26年的機車竟被警方尋獲，台中市大甲警分局警員巡邏查抄可疑機車時，意外找到一輛失竊26年的機車，前天通知車主林女到警局指認，她接到警方電話時，一度以為是詐騙集團，她說差點就忘了26年前被偷的機車，她當年45歲，現在找到機車時已71歲。

台中市警局大甲分局警員陳勝彰、楊哲維前天巡邏勤務，楊是剛上任的警察，對於查緝車輛總是積極與熱血，當時二人巡至大甲區大安港路一帶，他看到路旁停一輛機車，車身佈滿灰塵，車前置物籃已明顯生鏽，覺得有異，前往查抄，發現是26年前報案失竊機車，因失竊時間超過26年，警方隨即查證該機車引擎號碼與車號無誤，將該車移置至派出所保管，再聯絡報案人71歲林姓女子到派出所確認製作資料發還。

林女對於警方尋獲遭竊多年的機車很感激，還到大甲買奶油酥餅感謝警方辛勞，她住太平，搭公車到大甲指認失竊機車，她說當年這輛機車是新車，騎了1年多就被偷，經遍尋不著後，到派出所報案，但久未尋獲，猜想應該已遭解體充作零件販售了，沒想到事隔26年，竟還能接到大甲警員警的通知，失竊之機車已遭尋獲，感到不可思議，還一度以為是接獲詐騙集團電話，經員警和她核對車籍暨報案資料後，她才確認是接到警察電話。