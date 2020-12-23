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桃園5樓透天厝深夜起火 神明廳陷火海7旬老夫妻急逃難
桃園市桃園區福壽街1棟透天厝今凌晨12點多傳出火警，5樓神明廳陷入火海，附近居民深夜聽見消防警鈴大噪，開窗驚見火蛇、濃煙直竄，所幸當時高齡7旬的戴姓夫妻，1名外籍看護第一時間逃離，消防出動10車、27人，大約20分鐘將火勢撲滅，還好沒有傳出傷亡。
消防指出，今凌晨12點14分獲報，福壽街1棟透天厝5樓的神明廳起火，桃園分隊抵達時，戴姓屋主（79歲）與林姓妻子（71歲），以及1名外籍看護已經自行逃離，大約在12點29分控制火勢，粗估燃燒面積約25平方公尺，財物損失達3萬元。
消防指出，該住戶目前並未安裝住警器，案發後也向他們宣導，並列入申請清單，預計明年配發後裝設。
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