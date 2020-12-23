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新冠確診境外+6！案711接觸者採撿今出爐 陳時中14：00說明

高雄民宅半夜突遭惡霸持棍亂打稱要討債 警帶回1人偵訊

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區楠都東街一民宅今天凌晨1時許，突然遭2、3名男子持棍棒亂敲門、打人，嗆聲要找1名林姓男子討債，造成屋內38歲林姓友人及31歲許姓友人受傷，並損毀民宅門口的1輛機車後駕車逃逸，警方調閱監視器掌握涉案車輛，今早已通知該車賴姓車主到案說明。

楠梓警分局楠梓派出所今天凌晨1點29分獲報，有2、3名不認識的男子開車到場，一下車就直接拿棍棒亂敲亂打，當時屋內共有4男1女，其中被打的林、許男皆表示不認識對方，只是到朋友的倉庫聊天就莫名其妙被打。

警方獲報到場協助將患者送醫，事後漏夜調閱沿路監視器影像以車追人，查出1部涉案車輛及對象，已將該車40歲賴姓車主帶回偵訊，並持續追查其他共犯，全案將依傷害及毀損罪移送法辦。

有媒體指稱警方為掩蓋鬥毆謊稱急病，並阻止媒體採訪一事，楠梓警分局表示，經調閱電話錄音檔，員警是依實際案情通報消防局為「創傷」需救護案件，請求派遣救護車到場，當時現場1名老翁因機車遭毀損向媒體反映，老翁家屬不願受訪才將老翁帶離，現場員警並無阻止採訪狀況。

高雄市楠梓區楠都東街一民宅今天凌晨突然遭2、3名男子持棍棒亂敲門、打人，警方到場時男子已駕車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區楠都東街一民宅今天凌晨突然遭2、3名男子持棍棒亂敲門、打人，警方到場時男子已駕車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區楠都東街一民宅今天凌晨突然遭2、3名男子持棍棒亂敲門、打人，警方到場時男子已駕車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區楠都東街一民宅今天凌晨突然遭2、3名男子持棍棒亂敲門、打人，警方到場時男子已駕車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區楠都東街一民宅今天凌晨突然遭2、3名男子持棍棒亂敲門、打人，警方事後帶回1男子到案說明。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區楠都東街一民宅今天凌晨突然遭2、3名男子持棍棒亂敲門、打人，警方事後帶回1男子到案說明。記者陳玫伶／翻攝

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