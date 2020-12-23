高雄民宅半夜突遭惡霸持棍亂打稱要討債 警帶回1人偵訊

高雄市楠梓區楠都東街一民宅今天凌晨1時許，突然遭2、3名男子持棍棒亂敲門、打人，嗆聲要找1名林姓男子討債，造成屋內38歲林姓友人及31歲許姓友人受傷，並損毀民宅門口的1輛機車後駕車逃逸，警方調閱監視器掌握涉案車輛，今早已通知該車賴姓車主到案說明。

楠梓警分局楠梓派出所今天凌晨1點29分獲報，有2、3名不認識的男子開車到場，一下車就直接拿棍棒亂敲亂打，當時屋內共有4男1女，其中被打的林、許男皆表示不認識對方，只是到朋友的倉庫聊天就莫名其妙被打。

警方獲報到場協助將患者送醫，事後漏夜調閱沿路監視器影像以車追人，查出1部涉案車輛及對象，已將該車40歲賴姓車主帶回偵訊，並持續追查其他共犯，全案將依傷害及毀損罪移送法辦。