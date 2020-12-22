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挨揍帶整車「兵器」報復 摺疊刀狠刺穿他心、肺臟斃命

聯合報 / 記者曾增勳曾健祐／桃園即時報導

桃園男子陳仕景不滿胡姓友人曾拿酒瓶打傷他，還放話敢提告就叫撂小弟捅他，國慶日當天帶整車的榔頭、土橇及圓鍬到小吃店找胡尋仇，持摺疊刀連續2次刺胡胸口再拔出，胡心臟、肺遭刺穿斃命，陳落網辯稱「喝的很醉」，但檢方不採信，認為他事先預謀、精神正常，依殺人罪嫌起訴。

檢警調查，陳男（45歲）6月曾和胡男在薑母鴨店發生衝突，曾遭胡拿酒瓶打傷頭因此懷恨在心，10月9日晚上9點多，經過平鎮區東豐路1間小吃店，因發現胡的車停在外，朝內向胡辱罵一頓後再回家，但陳氣仍未消，準備土橇、榔頭、圓鍬、甩棍及折疊刀，在度折返回去打算尋仇。

隔天凌晨1點多，陳左手持甩棍、右手拿折疊刀，一進小吃店就朝胡走過去，2人在店內對質期間，陳作勢揮舞甩棍，胡也拿起桌上酒瓶防身，一陣扭打胡往後靠倒，陳就用折疊刀往他胸口刺第1刀。

但陳不罷休，從胡身上拔出刀子，再繼續往胸部刺第2刀並拔出，這才停止動作，並逃離現場跑道中壢區1間按摩店休息，警方獲報調閱監視器逮人；當時檢方依殺人罪嫌聲押，桃園地院以陳非「標準躲避刑責手法」，難認有逃亡之虞，裁定無保請回，引發社會譁然，經檢方抗告成功才收押。

陳男在警詢時稱，胡曾嗆他「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」；檢方訊時，陳表示之前被胡打傷頭，導致無法睡覺，對方還恐嚇說如果提告，就要叫小弟拿刀捅他，還對外放風聲說要修理他，心裡才會埋怨想對胡報仇，而刺傷胡聽見有人喊「流血了」，就開車再轉搭計程車逃跑。

但陳矢口否認殺人，辯稱當時真的很醉、印象中拿榔頭，後來看監視器才知是拿刀，還說只有揮舞，沒有傷害的故意。

陳的友人也證稱，陳多次抱怨被胡打覺得冤枉，但當天衝突時，陳對話正常、沒有喝的很醉，應該可認得誰是誰；在場目擊民眾說，起初以為陳用甩棍戳胡，結果胡臉色痛苦、胸口流血，還喊「我被刺到心臟」。

事後搭載陳的計程車司機也說，在車上陳和他對話咬字清楚、走路正常，按摩館人員證稱，陳接受服務時可以正常對答、走路下樓梯，感覺沒到醉的程度。法醫解剖發現，胡致死外傷是左胸深11.5公分傷口，左心室、左上肺等2處臟器受創，加上小吃店監視器也拍下過程。

檢方認為，陳男因和胡有積怨，事先預謀具有殺人的直接故意，還拿甩棍企圖混淆，趁人無防備時直接命中胡的要害，當時意識也沒有達心神喪失、精神耗弱程度，偵結依殺人罪嫌起訴他。

檢方依殺人罪嫌起訴陳。圖／報系資料照
檢方依殺人罪嫌起訴陳。圖／報系資料照
陳男行凶後跑去中壢的按摩館睡覺。圖／報系資料照
陳男行凶後跑去中壢的按摩館睡覺。圖／報系資料照

殺人 監視器

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