台74五權西交流道傳3車連環撞 釀回堵幸無人傷

台74線南屯區北上7.2公里處，今天傍晚5時許傳出連環車禍，3輛車追撞在一起，一輛休旅車還被後方車輛給擠到2輪騰空，幸好未釀人員傷亡，不過當時正值下班時間，下班的車潮也因此起事故造成回堵，該起車禍已在晚間7時許排除，路況已恢復正常，詳細的事故原因，有待交大事故組後續釐清。

據查，今天下午5時許，張姓女子（25歲）駕駛轎車行經台74線北上至7.2公里處（南屯區）時，碰撞前方由荊姓女子（55歲）駕駛的休旅車，荊女休旅車被撞到二輪騰空，隨後荊女休旅車再撞上前方一輛由林姓男子（44歲）轎車車尾，釀三車連環撞的車禍，幸好車內3名駕駛都無受傷。