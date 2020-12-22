高市路竹區瓦斯外洩 現場路塌大量水冒出
高雄市路竹區國昌路今天下午有異味，警消到場驚見路上有1個3公尺深的塌陷洞，經檢測發現是瓦斯外洩，且有大量水冒出。警、消圍封鎖線並灑水霧稀釋，詳細塌陷原因待調查。
高雄市消防局指出，下午4時30分獲報，指路竹區國昌路傳來陣陣異味。消防人員下午4時56分到場勘查，發現路面有1個3公尺深的塌陷洞，異味經檢測是瓦斯味，立即用水霧稀釋濃度後解除危險，瓦斯公司也已到場關閉瓦斯開關，正在檢查外洩原因。
消防局說明，經緊急處置後，現場瓦斯管線已順利止漏，檢測瓦斯數值為零。但塌陷處仍有大量水冒出，現場已交由高市府經發局人員到場檢查，幸沒有造成人員傷亡。
另外，高雄市政府警察局鳳山分局前的經武路下午也發生自來水管線破裂，高雄市議員李雅靜獲報已商請自來水公司緊急處理，並呼籲路過的民眾小心通行。
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