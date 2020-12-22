前鎮又有死亡交通事故 婦人騎機車擦撞遭輾斃

高雄市前鎮區今天下午又發生死亡車禍，黃姓婦人沿著武營路騎機車時遭聯結車撞上，黃婦遭車輪輾過，頭顱破裂當場死亡。聯結車陳姓駕駛酒測值零，詳細肇因仍待警方釐清。

高雄市政府警察局前鎮分局指出，68歲黃姓婦人下午騎機車沿著武營路由北向南前進，但在行經崗山東街時與34歲陳姓男子駕駛的聯結車擦撞，黃婦倒地後遭聯結車車輪壓到，頭顱破裂當場死亡。陳男未受傷。

警方調查，聯結車與機車都是沿武營路由北往南行駛，但聯結車後來與機車發生擦撞肇事。現場員警對陳男實施酒測，測值為零，詳細肇事原因仍待後續調查。

前鎮區前天才發生虎尾科大前籃球校隊隊長騎機車載女友遭撞死案件，今天又發生婦人遭聯結車輾斃車禍。前鎮警分局長郭俊廷呼籲駕駛人，使用交通工具時，應確實遵守號誌標誌標線規定，以免發生車禍。

另外，汽機車行經路口時，應放慢速度，注意車前狀況，確認安全無虞時，再行駛經過路口。