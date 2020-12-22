影／喜酒喝到爛醉 萬華男朝救護車開槍！

台北市消防局昨晚派救護車到萬華區一家飯店執行救護工作時，遭遇一名爛醉男子，一言不合之下就持槍射擊救護車車頭，在車輛右前方留下直徑1公分的孔洞後離開；警方獲報後展開偵辦，鎖定一名柯姓男子涉有重嫌，今午並於柯男家中將其查緝到案，詢後依妨害公務、恐嚇、毀損罪嫌函送偵辦。

警方調查，消防局昨晚9時許接獲報案，指萬華區一家飯店內有民眾需要救護，警消派出一輛救護車到場時，卻遭遇到店參加喜宴、喝得爛醉的36歲柯男，一言不合之下就拿出一把槍，朝救護車右前方鈑金開槍，當場留下一個直徑1公分的孔洞。

柯男犯案後即與友人搭車離開，但轄區萬華分局警方獲報後，立刻調閱現場監視器及密錄器畫面，鎖定柯男涉有重嫌，經15小時追查，順利在柯男位於新北市的住處將查查緝到案，並查扣作案用的空氣槍。

據悉，柯男坦承槍枝是上網買來的，但初步鑑定作案槍枝未達具殺傷力標準，警詢後依妨害公務、恐嚇、毀損罪嫌將柯男函送偵辦。警方呼籲，民眾飲酒盡興，適量即可，切勿過量導致脫序行為，造成遺憾。