影／禍從天降！才剛下車身後傳巨響 驚見斷樹壓車頭

今天下午一名陳小姐開車經宜蘭壯圍鄉新南路四段時，車停在路旁要拿東西給兒子，人才剛下車，卻突然聽到身後傳來轟然巨響，回頭驚見一棵大樹連根拔起，壓毀車頭，嚇到不知如何是好。

「嚇死人了」，陳小姐談到事發經過，整個人還在發抖，今天下午3點多，她開車才剛停好，關閉車門後不到2秒鐘，就聽到身後傳出一聲巨響，嚇到轉頭想要跑，但驚見一棵樹就在眼前壓下來，整個人愣住了。