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影／禍從天降！才剛下車身後傳巨響 驚見斷樹壓車頭
今天下午一名陳小姐開車經宜蘭壯圍鄉新南路四段時，車停在路旁要拿東西給兒子，人才剛下車，卻突然聽到身後傳來轟然巨響，回頭驚見一棵大樹連根拔起，壓毀車頭，嚇到不知如何是好。
「嚇死人了」，陳小姐談到事發經過，整個人還在發抖，今天下午3點多，她開車才剛停好，關閉車門後不到2秒鐘，就聽到身後傳出一聲巨響，嚇到轉頭想要跑，但驚見一棵樹就在眼前壓下來，整個人愣住了。
她說，這輛車已經開6年，這麼大一棵樹壓下來，看來引擎是不能用了，雖然直呼倒霉，但還好當時人沒有在車上，否則後果更難以想像。
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