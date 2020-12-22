快訊

跨年活動辦不辦？ 陳時中19：00二度親上火線說明

比素食健康！《歐洲心臟期刊》推一飲食法護心效果佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／禍從天降！才剛下車身後傳巨響 驚見斷樹壓車頭

聯合報 / 記者戴永華張議晨／宜蘭即時報導

今天下午一名陳小姐開車經宜蘭壯圍鄉新南路四段時，車停在路旁要拿東西給兒子，人才剛下車，卻突然聽到身後傳來轟然巨響，回頭驚見一棵大樹連根拔起，壓毀車頭，嚇到不知如何是好。

「嚇死人了」，陳小姐談到事發經過，整個人還在發抖，今天下午3點多，她開車才剛停好，關閉車門後不到2秒鐘，就聽到身後傳出一聲巨響，嚇到轉頭想要跑，但驚見一棵樹就在眼前壓下來，整個人愣住了。

她說，這輛車已經開6年，這麼大一棵樹壓下來，看來引擎是不能用了，雖然直呼倒霉，但還好當時人沒有在車上，否則後果更難以想像。

宜蘭一名陳姓女子今天下午把車停路邊，人才剛下車身後突然傳出巨響，驚見一棵大樹連根拔起，壓毀車頭，嚇到不知如何是好。記者張議晨／攝影
宜蘭一名陳姓女子今天下午把車停路邊，人才剛下車身後突然傳出巨響，驚見一棵大樹連根拔起，壓毀車頭，嚇到不知如何是好。記者張議晨／攝影
宜蘭一名陳姓女子今天下午把車停路邊，人才剛下車身後突然傳出巨響，驚見一棵大樹連根拔起，壓毀車頭，嚇到不知如何是好。記者張議晨／攝影
宜蘭一名陳姓女子今天下午把車停路邊，人才剛下車身後突然傳出巨響，驚見一棵大樹連根拔起，壓毀車頭，嚇到不知如何是好。記者張議晨／攝影
宜蘭一名陳姓女子今天下午把車停路邊，人才剛下車身後突然傳出巨響，驚見一棵大樹連根拔起，壓毀車頭，嚇到不知如何是好。記者張議晨／攝影
宜蘭一名陳姓女子今天下午把車停路邊，人才剛下車身後突然傳出巨響，驚見一棵大樹連根拔起，壓毀車頭，嚇到不知如何是好。記者張議晨／攝影

延伸閱讀

影／宜蘭首批在地豆、在地產「豆奶」 送給學生喝好奶

腳踩1.2萬斤火紅木炭不怕燙宜蘭二結神轎過火29日登場

Honda Taiwan捐贈HYBRID引擎及重機 培育車輛工業技職人材

宜蘭飲食健康權自治條例三讀通過 查到萊豬瘦肉精開罰

相關新聞

凌晨賣場內隨處「解放」 2男被提告毀損這下GG了

2名穿著白色帽T年輕男子，被網友拍下在高雄某賣場內抽菸，還隨處便溺，此舉引來Dcard網友撻伐，事後該賣場正式依毀損罪嫌...

「抓不怕？就是改不掉！」 變裝偷內衣賊一再被逮又偷

台南市蔡姓婦人將衣物晾於新化區新和庄自家屋前，昨天傍晚要收衣服時發現晾於屋前的內衣褲全部不見，想到之前本地員警說抓到過「...

影／女子酒後半夜拿飯勺敲打鄰居門 清水警到場處理

一名女子昨天凌晨酒後回家和鄰居女住戶口角，她拿木製飯勺猛敲鄰居家大門，鄰居不堪其擾報警，台中市清水警方立刻派員警到場，約...

喜酒喝到爛醉 萬華男朝救護車開槍！

台北市消防局昨晚派救護車到萬華區一家飯店執行救護工作時，遭遇一名爛醉男子，一言不合之下就持槍射擊救護車車頭，在車輛右前方...

影／禍從天降！才剛下車身後傳巨響 驚見斷樹壓車頭

今天下午一名陳小姐開車經宜蘭壯圍鄉新南路四段時，車停在路旁要拿東西給兒子，人才剛下車，卻突然聽到身後傳來轟然巨響，回頭驚...

龜吼漁港印尼漁工酒後墜海 海巡魚雷浮標緊急搶救

新北市龜吼漁港今天凌晨一名20歲印尼籍漁工，疑似酒後攀爬船體不慎落海，海巡人員抵達現場後，使用魚雷浮標與其他漁工一起將人...

屏東車禍波及4車 還撞到電箱連根拔起

屏東市昨天晚上一名郭姓男子（58歲）駕駛一輛轎車，行經和生路二段左轉武成街時，與對向一輛白色轎車發生碰撞，另波及2輛汽車...

虎科大情侶遭撞死父指沒違規 律師：機車恐責任高

虎尾科大畢業生陳姓男子前晚載同系學妹蔡姓女友，在高雄凱旋四路遭後方轎車撞上，兩人皆身亡；由於陳的父親透過轉述指兒子應沒有...

記得戴安全帽卻忘了穿衣 台南男全裸騎機車擦撞送醫

「今天天氣真熱…」台南市有民眾在《台南爆料公社》今天po文，台南市安南區中午11時26分在怡安路二段附近有名男子全裸騎機...

吃檳榔嘴破嫌有問題 2人動手砸店被判刑

嘉義縣張姓男子日前到梅山鄉某檳榔攤，購買檳榔嚼食後嘴破、心生不滿，聯絡劉姓友人駕車載他，持棍棒、安全帽砸檳榔攤，經被害人...

影／國道拖吊車排除事故中 後方2次追撞車毀人傷

國道一號北向30公里約新北市三重路段，昨晚11時許先發生聯結車與2輛轎車擦撞車禍，無人受傷，但是占用2線車道。當時緩撞車...

中市東海商圈氣爆4死 引爆者已死獲不起訴

台中市東海商圈民宅9月19日凌晨發生瓦斯桶氣爆，造成4死1傷慘劇，檢察官查出陳男與前妻蔣女感情不睦，向蔣女索討500萬元...

熱門新聞

影像曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

驚悚！巨石墜落砸中轎車 車頂被「壓平」 還好車內沒人

凌晨賣場內隨處「解放」 2男被提告毀損這下GG了

影／虎尾科大情侶撞擊點曝光在快車道 駕駛稱「趕時間」

影／中市火燒車造成1死 家屬哭喊為什麼會這樣

勞金局弊案 統一投信公司資深副總等4人聲押禁見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。