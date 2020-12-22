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「抓不怕？就是改不掉！」 變裝偷內衣賊一再被逮又偷

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市蔡姓婦人將衣物晾於新化區新和庄自家屋前，昨天傍晚要收衣服時發現晾於屋前的內衣褲全部不見，想到之前本地員警說抓到過「變裝癖」竊衣賊，因而報警，新化警分局知義派出所員警受理後調閱周邊監視器，見一騎腳踏車可疑男子，竟是之前抓過兩次有穿著女裝癖好的卓姓男子，通知到案，並在卓嫌家中找到女用內褲2件、內衣1件及緊身褲1件，全案依竊盜罪函送偵辦。　

警方表示，竊嫌指稱實在忍不住會想偷女用內衣，之前已經在永康、善化等地偷過也被查獲過。這起竊案被害婦人一早將內衣褲隨其他衣物一同晾於自家屋前，下午要準備收拾晾曬的衣物時，發現少了幾件內衣褲，原先想說可能是記錯了，事後想起最近有一名愛著女裝的內衣褲的竊嫌，驚覺內衣褲可能遭竊，連忙向知義所報案。

員警受理後調閱周邊監視器，不出一小時即鎖定一名騎乘腳踏車的男子涉有重嫌，經詳細察看後發覺是最近連犯數起內衣褲竊案的卓嫌竊嫌，巡佐劉榮坤、警員呂勝雄及徐天位隨即至卓嫌家中詢問，卓嫌當場坦承偷竊內衣褲是為了欣賞用，立即通知卓嫌返回派出所偵訊。

新化警察分局長歐祖明呼籲民眾，年關將近，宵小猖獗，提醒民眾勿將私人財產置於外人隨手可得之處，如私人財物有異狀，應立即向警方報案。

卓姓變裝男子偷內衣。記者周宗禎／翻攝
卓姓變裝男子偷內衣。記者周宗禎／翻攝
卓姓變裝男子偷內衣。記者周宗禎／翻攝
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卓姓變裝男子偷內衣。記者周宗禎／翻攝
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監視器 偷竊

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