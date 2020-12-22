「抓不怕？就是改不掉！」 變裝偷內衣賊一再被逮又偷
台南市蔡姓婦人將衣物晾於新化區新和庄自家屋前，昨天傍晚要收衣服時發現晾於屋前的內衣褲全部不見，想到之前本地員警說抓到過「變裝癖」竊衣賊，因而報警，新化警分局知義派出所員警受理後調閱周邊監視器，見一騎腳踏車可疑男子，竟是之前抓過兩次有穿著女裝癖好的卓姓男子，通知到案，並在卓嫌家中找到女用內褲2件、內衣1件及緊身褲1件，全案依竊盜罪函送偵辦。
警方表示，竊嫌指稱實在忍不住會想偷女用內衣，之前已經在永康、善化等地偷過也被查獲過。這起竊案被害婦人一早將內衣褲隨其他衣物一同晾於自家屋前，下午要準備收拾晾曬的衣物時，發現少了幾件內衣褲，原先想說可能是記錯了，事後想起最近有一名愛著女裝的內衣褲的竊嫌，驚覺內衣褲可能遭竊，連忙向知義所報案。
員警受理後調閱周邊監視器，不出一小時即鎖定一名騎乘腳踏車的男子涉有重嫌，經詳細察看後發覺是最近連犯數起內衣褲竊案的卓嫌竊嫌，巡佐劉榮坤、警員呂勝雄及徐天位隨即至卓嫌家中詢問，卓嫌當場坦承偷竊內衣褲是為了欣賞用，立即通知卓嫌返回派出所偵訊。
新化警察分局長歐祖明呼籲民眾，年關將近，宵小猖獗，提醒民眾勿將私人財產置於外人隨手可得之處，如私人財物有異狀，應立即向警方報案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言