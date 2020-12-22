凌晨賣場內隨處「解放」 被提告毀損這下GG了

2名穿著白色帽T年輕男子，被網友拍下在高雄某賣場內抽菸，還隨處便溺，此舉引來Dcard網友撻伐，事後該賣場正式依毀損罪嫌提出告訴，轄區警方三民二分局陸續通知4男1女到案，他們辯稱，當天一時尿急，因好玩隨地尿尿，事後感到後悔，已Po網向業者致歉。

三民二分局鼎山派出所副所長簡奇彬表示，昨天下午6點左右，接獲業者通報，稱昨凌晨5點多時，發現4樓賣場有2名年輕男子嬉鬧，經檢視影像有便溺狀況，便到派出所報案。

簡奇彬說，根據賣場提供影像，已鎖定特定身分，鼎山所依刑法毀損罪嫌受理，並開立三聯單，因有便溺狀況，有涉及違反善良風俗，鼎山所另依社會秩序維護法偵辦。

據了解，Po在網路Dcard上的影片，有2名穿著白色帽T的男子，站在貨架旁，還不時東張西望，影片中還拍到地面上逐漸出現一攤水，原來是2男在賣場內隨地便溺。