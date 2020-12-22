聽新聞
test
0:00 / 0:00
凌晨賣場內隨處「解放」 被提告毀損這下GG了
2名穿著白色帽T年輕男子，被網友拍下在高雄某賣場內抽菸，還隨處便溺，此舉引來Dcard網友撻伐，事後該賣場正式依毀損罪嫌提出告訴，轄區警方三民二分局陸續通知4男1女到案，他們辯稱，當天一時尿急，因好玩隨地尿尿，事後感到後悔，已Po網向業者致歉。
三民二分局鼎山派出所副所長簡奇彬表示，昨天下午6點左右，接獲業者通報，稱昨凌晨5點多時，發現4樓賣場有2名年輕男子嬉鬧，經檢視影像有便溺狀況，便到派出所報案。
簡奇彬說，根據賣場提供影像，已鎖定特定身分，鼎山所依刑法毀損罪嫌受理，並開立三聯單，因有便溺狀況，有涉及違反善良風俗，鼎山所另依社會秩序維護法偵辦。
據了解，Po在網路Dcard上的影片，有2名穿著白色帽T的男子，站在貨架旁，還不時東張西望，影片中還拍到地面上逐漸出現一攤水，原來是2男在賣場內隨地便溺。
因賣場正式提出告訴，警方今傳訊2男到案，他們辯稱是因一時尿急，覺得好玩之下才做出此舉，會好好反省，不再做出這種傷風敗俗之事。警詢後，依造毀損罪嫌送辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言