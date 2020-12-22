龜吼漁港印尼漁工酒後墜海 海巡魚雷浮標緊急搶救

新北市龜吼漁港今天凌晨一名20歲印尼籍漁工，疑似酒後攀爬船體不慎落海，海巡人員抵達現場後，使用魚雷浮標與其他漁工一起將人救上岸，經初步檢傷後無大礙，後續由救護車送往基隆長庚紀念醫院救治。

今天凌晨0時，海巡署北部分署第二岸巡隊龜吼安檢所執勤人員，在港區發現一名努生印尼籍漁工，在登船時不慎跌落海中，隨即通報支援兵力前往救援，並回報海巡署第二巡防區指揮部。

海巡人員抵達現場後，隨即使用魚雷浮標與其他漁工共同將落海外籍漁工救援上岸至碼頭上，經初步檢傷後無大礙，後續由救護車送往基隆長庚紀念醫院救治。