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龜吼漁港印尼漁工酒後墜海 海巡魚雷浮標緊急搶救

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市龜吼漁港今天凌晨一名20歲印尼籍漁工，疑似酒後攀爬船體不慎落海，海巡人員抵達現場後，使用魚雷浮標與其他漁工一起將人救上岸，經初步檢傷後無大礙，後續由救護車送往基隆長庚紀念醫院救治。

今天凌晨0時，海巡署北部分署第二岸巡隊龜吼安檢所執勤人員，在港區發現一名努生印尼籍漁工，在登船時不慎跌落海中，隨即通報支援兵力前往救援，並回報海巡署第二巡防區指揮部。

海巡人員抵達現場後，隨即使用魚雷浮標與其他漁工共同將落海外籍漁工救援上岸至碼頭上，經初步檢傷後無大礙，後續由救護車送往基隆長庚紀念醫院救治。

根據監視影帶，印尼漁工酒後登船前，還有人阻止，兩人疑似發生拉扯，後來登船後即墜落。第二岸巡隊表示，民眾若於岸際或港區發生危難情事，請撥打「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往處置。

龜吼漁港印尼漁工酒後爬船墜海，海巡魚雷浮標緊急搶救。記者游明煌／翻攝
龜吼漁港印尼漁工酒後爬船墜海，海巡魚雷浮標緊急搶救。記者游明煌／翻攝
龜吼漁港印尼漁工酒後爬船墜海，海巡魚雷浮標緊急搶救。記者游明煌／翻攝
龜吼漁港印尼漁工酒後爬船墜海，海巡魚雷浮標緊急搶救。記者游明煌／翻攝

海巡署 印尼

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