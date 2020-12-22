影／女子酒後半夜拿飯勺敲打鄰居門 清水警到場處理

一名女子昨天凌晨酒後回家和鄰居女住戶口角，她拿木製飯勺猛敲鄰居家大門，鄰居不堪其擾報警，台中市清水警方立刻派員警到場，約制喝酒女子，並請她丈夫帶回家休息，鄰居表示，大門輕微被刮傷，不提出毀損告訴。

報案女子在臉書爆料公社PO影片，畫面中，一名女子在門外猛敲門，不知持何物，報案女子要對方小聲一點，說時間很晚會吵到大家，對方回嗆「我就不小聲，不爽你」，報案女子表示，她買新房住在此處不到一年，遇到女鄰居喝醉，半夜敲門吵人，請對方小聲點，「竟然拿刀砍我家門」，她問網友「遇到這種住戶不知該怎麼辦？」