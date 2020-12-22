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影／女子酒後半夜拿飯勺敲打鄰居門 清水警到場處理
一名女子昨天凌晨酒後回家和鄰居女住戶口角，她拿木製飯勺猛敲鄰居家大門，鄰居不堪其擾報警，台中市清水警方立刻派員警到場，約制喝酒女子，並請她丈夫帶回家休息，鄰居表示，大門輕微被刮傷，不提出毀損告訴。
報案女子在臉書爆料公社PO影片，畫面中，一名女子在門外猛敲門，不知持何物，報案女子要對方小聲一點，說時間很晚會吵到大家，對方回嗆「我就不小聲，不爽你」，報案女子表示，她買新房住在此處不到一年，遇到女鄰居喝醉，半夜敲門吵人，請對方小聲點，「竟然拿刀砍我家門」，她問網友「遇到這種住戶不知該怎麼辦？」
台中市清水警分局今天表示，12月21日凌晨零時35分、在沙鹿區正德路一處社區，清水分局接獲110報案，王姓女子說，鄰居李女持東西敲打王的住家大門；員警到場了解發現，李女因喝酒後深夜返家關門聲音太大，與報案人王女發生口角糾紛、李女憤而持木製飯勺敲打王女住家大門，造成大門輕微刮傷，員警到達後，李女沒再敲打大門，警方發現李女持木製飯勺即約制李女，並通知她丈夫帶回住家休息；事後，王女向警方表示大門輕微刮傷，不提出告訴。
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