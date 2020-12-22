不信中國男網友詐騙 女執意匯款幸經員警勸阻

嘉義中埔警分局昨天接獲銀行報，指一名中年婦女執意匯款2萬人民幣給中國男網友，疑遭詐騙；員警協處並勸阻，婦女用手機連絡，對方卻從通訊軟體上消失，才恍然大悟被騙了。

嘉義縣警局中埔分局三和派出所今天表示，昨天下午1時許，接獲京城銀行中埔分行電話，告知有一名中年婦女欲匯款至中國的銀行帳戶，疑似遭到詐騙，馬上派員前往瞭解。

警方到達銀行時，發現葉姓婦女正與銀行行員爭執，說她在中國男網友因疫情影響生活困苦，要匯人民幣2萬元給他，為何不給匯款。

警方表示，葉女對男網友做什麼工作、住何處都不清楚，也不願相信警方的勸說，並表示未受詐騙，一直在銀行以手機（微信通訊軟體）撥打男網友電話，男網友始終未接，直到男網友聯絡方式從微信通訊軟體介面消失，葉女才覺得好像遇到愛情騙子。

警方表示，員警告知葉女這是百分之百是網戀詐騙，從頭到尾對方根本不會露面，只會用電話溝通，盡講些花言巧語，葉女冷靜思考後，才恍然大悟遭到詐騙。葉女相當感謝警方與銀行當班行員，讓她保住人民幣2萬元。

警方呼籲民眾，進行網路交友時，不應輕易相信對方的甜言蜜語而任意將個人訊息傳給對方，若對方聲稱為美軍、外國人士或駐外人員等並要求借錢、匯款等狀況時，應立即警覺情況有異，切勿輕易答應，以避免遭到詐騙。