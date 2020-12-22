屏東車禍波及4車 還撞到電箱連根拔起

屏東市昨天晚上一名郭姓男子（58歲）駕駛一輛轎車，行經和生路二段左轉武成街時，與對向一輛白色轎車發生碰撞，另波及2輛汽車與路旁台電變電箱。由於碰撞力道太大，除了受波及的車頭毀損，碎片與零件更散落滿地，所幸，無釀成重大傷亡，隨後，白色轎車逃離現場。警方獲報到場，向郭男施作酒測，並無飲酒情事，另通知肇逃白色轎車車主到案說明。

這起車禍，發生於昨天晚上7時45分，郭男駕駛一輛轎車，行經和生路二段左轉武成街時，與對向另一輛白色轎車發生碰撞，散落零件波及洪姓男子（34歲）轎車與停靠在路旁的車輛，還將路旁台電變電箱撞到連根拔起，撞擊造成的碎片與零件更散落滿地。