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屏東車禍波及4車 還撞到電箱連根拔起
屏東市昨天晚上一名郭姓男子（58歲）駕駛一輛轎車，行經和生路二段左轉武成街時，與對向一輛白色轎車發生碰撞，另波及2輛汽車與路旁台電變電箱。由於碰撞力道太大，除了受波及的車頭毀損，碎片與零件更散落滿地，所幸，無釀成重大傷亡，隨後，白色轎車逃離現場。警方獲報到場，向郭男施作酒測，並無飲酒情事，另通知肇逃白色轎車車主到案說明。
這起車禍，發生於昨天晚上7時45分，郭男駕駛一輛轎車，行經和生路二段左轉武成街時，與對向另一輛白色轎車發生碰撞，散落零件波及洪姓男子（34歲）轎車與停靠在路旁的車輛，還將路旁台電變電箱撞到連根拔起，撞擊造成的碎片與零件更散落滿地。
所幸，郭男僅受輕傷，意識清楚，但與他發生碰撞的白色轎車，隨即逃離現場，警方獲報到場，分別對郭男，以及受波及的洪男施作酒測，兩人酒測值皆為零，另外，警方也通知肇逃白色轎車車主到案說明。
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