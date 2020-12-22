快訊

紐西蘭籍機師執勤沒戴口罩不罰 陳時中：因未先勸導

英國來台旅客及14天內有英旅遊史者 明起集中檢疫14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎科大情侶遭撞死父指沒違規 律師：機車恐責任高

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

虎尾科大畢業生陳姓男子前晚載同系學妹蔡姓女友，在高雄凱旋四路遭後方轎車撞上，兩人皆身亡；由於陳的父親透過轉述指兒子應沒有違規，但行車記錄器畫面曝光，不少網友批評機車違規左轉。律師楊岡儒指出，依「路權」歸屬本件應是行進中的汽車為優先，初步推測機車責任可能比較高。

全案源自陳騎機車載蔡女，前晚6點半許沿高雄前鎮區凱旋四路抵瑞田街口，從慢車道往左切，遭後方轎車撞上，機車左側與轎車右前方碰撞；前鎮警分局發現，碰撞地點於凱旋四路的快車道上。

陳的父親透過友人通訊軟體寫下300多字轉述，「應該不是違規兩段式左轉」，兒子騎到T字路口停下來、但靠近在外側快車道，剛一回頭往後看，後面來車就高速撞飛他們，該汽車車速明顯超速、非常快，「所以一下就沒有了，一點剎車都沒有」，並不在乎將來法院判決雙方誰是主責，「不想給兒子朋友們留下這種死因」。

帝謙法律事務所長楊岡儒律師指出，從警方初步判斷、行車記錄器畫面可見該路口應該要採兩段式左轉，但機車疑並未遵守待轉，另以「路權」歸屬本件應是行進中的汽車車輛為優先，初步推測機車責任可能會比較高。

楊岡儒也指，從畫面看到汽車抵達該路口時似乎沒明顯減速，疑有超速、未注意車前狀況；但有關肇責，應視警方的「交通事故初步分析研判表」，以及後續由車輛行車事故鑑定委員會等單位鑑定為主，再由檢方或法院依法判斷。

曾任雄檢主任檢察官的律師黃俊嘉表示，依行車畫面看來，轉彎車未讓直行車先行、就直接左轉，恐有過失，而汽車的過失應視剎車痕、行車記錄器內資訊認定有無超速、疏於注意車前狀況，此案有可能雙方都有過失，肇責比例需要行車鑑定委員會去鑑定。

高雄前鎮區凱旋四路與瑞田街口，前晚發生機車與轎車的嚴重車禍。記者林伯驊／翻攝
高雄前鎮區凱旋四路與瑞田街口，前晚發生機車與轎車的嚴重車禍。記者林伯驊／翻攝
陳姓死者的父親透過友人轉述，認為兒子沒違規。記者林伯驊／翻攝
陳姓死者的父親透過友人轉述，認為兒子沒違規。記者林伯驊／翻攝
虎尾科大畢業生陳姓男子前晚載同系學妹蔡姓女友，前晚在高雄前鎮區車禍身亡。記者林伯驊／翻攝
虎尾科大畢業生陳姓男子前晚載同系學妹蔡姓女友，前晚在高雄前鎮區車禍身亡。記者林伯驊／翻攝

律師 車道

延伸閱讀

影／國道拖吊車排除事故中 後方2次追撞車毀人傷

影／台74火燒車1人成焦屍 後車影像直擊撞擊前19秒

驚悚！巨石墜落砸中轎車 車頂被「壓平」 還好車內沒人

影像曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

相關新聞

虎科大情侶遭撞死父指沒違規 律師：機車恐責任高

虎尾科大畢業生陳姓男子前晚載同系學妹蔡姓女友，在高雄凱旋四路遭後方轎車撞上，兩人皆身亡；由於陳的父親透過轉述指兒子應沒有...

記得戴安全帽卻忘了穿衣 台南男全裸騎機車擦撞送醫

「今天天氣真熱…」台南市有民眾在《台南爆料公社》今天po文，台南市安南區中午11時26分在怡安路二段附近有名男子全裸騎機...

影／女子酒後半夜拿飯勺敲打鄰居門 清水警到場處理

一名女子昨天凌晨酒後回家和鄰居女住戶口角，她拿木製飯勺猛敲鄰居家大門，鄰居不堪其擾報警，台中市清水警方立刻派員警到場，約...

屏東車禍波及4車 還撞到電箱連根拔起

屏東市昨天晚上一名郭姓男子（58歲）駕駛一輛轎車，行經和生路二段左轉武成街時，與對向一輛白色轎車發生碰撞，另波及2輛汽車...

吃檳榔嘴破嫌有問題 2人動手砸店被判刑

嘉義縣張姓男子日前到梅山鄉某檳榔攤，購買檳榔嚼食後嘴破、心生不滿，聯絡劉姓友人駕車載他，持棍棒、安全帽砸檳榔攤，經被害人...

影／國道拖吊車排除事故中 後方2次追撞車毀人傷

國道一號北向30公里約新北市三重路段，昨晚11時許先發生聯結車與2輛轎車擦撞車禍，無人受傷，但是占用2線車道。當時緩撞車...

中市東海商圈氣爆4死 引爆者已死獲不起訴

台中市東海商圈民宅9月19日凌晨發生瓦斯桶氣爆，造成4死1傷慘劇，檢察官查出陳男與前妻蔣女感情不睦，向蔣女索討500萬元...

影／酒駕跑給警察追 BMW男被逮還敢大小聲

台中市第二警分局警員在今晨巡邏行經北區北屯路、梅川西路，發現駕駛BMW轎車的洪姓男子開窗抽菸，臉紅有酒容，警員要他停靠路...

女開車散心誤闖鹽田泡水喊救命 台南海巡即刻救援

42歲黃姓女子昨深夜心情不佳，從高雄開車散心誤闖台南市將軍區青鯤鯓一處偏僻鹽田，眼看車子泡水情勢危急呼喊求救，幸經海巡署...

告別手寫罰單！屏東警明年試辦電子舉發製單系統

手寫罰單將隨數位化時代來臨走入歷史！屏東縣政府警察局交通警察隊明年元月將開始試辦「電子舉發製單系統」，以取代手寫交通違規...

影／台中執法新利器報到！不法歹徒小心被「電」

去年間發生鐵路警遭人持刀刺中身亡，警政署為強化警員執勤安全，添購新的電擊槍，台中市第五警分局已在年底時，陸續收到由市警局...

彰化系統交流道下雪了？原來是貨車白米包掉落灑滿地

一輛滿載白米的貨車疑因未綑綁好，今天上午6時50 許，從國道一號北上接彰化系統通往國道三號的匣道處，在轉彎時，因離心力作...

熱門新聞

影像曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

新北婦人到區公所洽公突然暴斃 現場民眾全嚇壞

倒楣房東豪華違建遭租客販毒 新北市派人整間拆光

驚悚！巨石墜落砸中轎車 車頂被「壓平」 還好車內沒人

旭富藥廠今再度爆炸 桃市府勒令4棟生產全停工

影／虎尾科大情侶撞擊點曝光在快車道 駕駛稱「趕時間」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。