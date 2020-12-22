虎科大情侶遭撞死父指沒違規 律師：機車恐責任高

虎尾科大畢業生陳姓男子前晚載同系學妹蔡姓女友，在高雄凱旋四路遭後方轎車撞上，兩人皆身亡；由於陳的父親透過轉述指兒子應沒有違規，但行車記錄器畫面曝光，不少網友批評機車違規左轉。律師楊岡儒指出，依「路權」歸屬本件應是行進中的汽車為優先，初步推測機車責任可能比較高。

全案源自陳騎機車載蔡女，前晚6點半許沿高雄前鎮區凱旋四路抵瑞田街口，從慢車道往左切，遭後方轎車撞上，機車左側與轎車右前方碰撞；前鎮警分局發現，碰撞地點於凱旋四路的快車道上。

陳的父親透過友人通訊軟體寫下300多字轉述，「應該不是違規兩段式左轉」，兒子騎到T字路口停下來、但靠近在外側快車道，剛一回頭往後看，後面來車就高速撞飛他們，該汽車車速明顯超速、非常快，「所以一下就沒有了，一點剎車都沒有」，並不在乎將來法院判決雙方誰是主責，「不想給兒子朋友們留下這種死因」。

帝謙法律事務所長楊岡儒律師指出，從警方初步判斷、行車記錄器畫面可見該路口應該要採兩段式左轉，但機車疑並未遵守待轉，另以「路權」歸屬本件應是行進中的汽車車輛為優先，初步推測機車責任可能會比較高。

楊岡儒也指，從畫面看到汽車抵達該路口時似乎沒明顯減速，疑有超速、未注意車前狀況；但有關肇責，應視警方的「交通事故初步分析研判表」，以及後續由車輛行車事故鑑定委員會等單位鑑定為主，再由檢方或法院依法判斷。