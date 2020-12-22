聽新聞
test
0:00 / 0:00
虎科大情侶遭撞死父指沒違規 律師：機車恐責任高
虎尾科大畢業生陳姓男子前晚載同系學妹蔡姓女友，在高雄凱旋四路遭後方轎車撞上，兩人皆身亡；由於陳的父親透過轉述指兒子應沒有違規，但行車記錄器畫面曝光，不少網友批評機車違規左轉。律師楊岡儒指出，依「路權」歸屬本件應是行進中的汽車為優先，初步推測機車責任可能比較高。
全案源自陳騎機車載蔡女，前晚6點半許沿高雄前鎮區凱旋四路抵瑞田街口，從慢車道往左切，遭後方轎車撞上，機車左側與轎車右前方碰撞；前鎮警分局發現，碰撞地點於凱旋四路的快車道上。
陳的父親透過友人通訊軟體寫下300多字轉述，「應該不是違規兩段式左轉」，兒子騎到T字路口停下來、但靠近在外側快車道，剛一回頭往後看，後面來車就高速撞飛他們，該汽車車速明顯超速、非常快，「所以一下就沒有了，一點剎車都沒有」，並不在乎將來法院判決雙方誰是主責，「不想給兒子朋友們留下這種死因」。
帝謙法律事務所長楊岡儒律師指出，從警方初步判斷、行車記錄器畫面可見該路口應該要採兩段式左轉，但機車疑並未遵守待轉，另以「路權」歸屬本件應是行進中的汽車車輛為優先，初步推測機車責任可能會比較高。
楊岡儒也指，從畫面看到汽車抵達該路口時似乎沒明顯減速，疑有超速、未注意車前狀況；但有關肇責，應視警方的「交通事故初步分析研判表」，以及後續由車輛行車事故鑑定委員會等單位鑑定為主，再由檢方或法院依法判斷。
曾任雄檢主任檢察官的律師黃俊嘉表示，依行車畫面看來，轉彎車未讓直行車先行、就直接左轉，恐有過失，而汽車的過失應視剎車痕、行車記錄器內資訊認定有無超速、疏於注意車前狀況，此案有可能雙方都有過失，肇責比例需要行車鑑定委員會去鑑定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言