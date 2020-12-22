記得戴安全帽卻忘了穿衣 台南男全裸騎機車擦撞送醫

「今天天氣真熱…」台南市有民眾在《台南爆料公社》今天po文，台南市安南區中午11時26分在怡安路二段附近有名男子全裸騎機車上路，行經該路段時與輛小貨車擦撞，經民眾報警後送醫治療，惟該男子疑似精神狀態不佳，送醫後雖無明顯外傷，卻有嗜睡現象，仍在醫院診治當中，警方指出，會進一步釐清事故原因。

據調查，這名陳姓男子精神狀況不佳，偶有脫序行為，為社區所熟知。中午他被拍到全裸騎機車上路，與小貨車擦撞，被後方行車轎車的司機拍個正著，直呼「今天天氣真熱…」，在網路上引發討論。