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記得戴安全帽卻忘了穿衣 台南男全裸騎機車擦撞送醫

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「今天天氣真熱…」台南市有民眾在《台南爆料公社》今天po文，台南市安南區中午11時26分在怡安路二段附近有名男子全裸騎機車上路，行經該路段時與輛小貨車擦撞，經民眾報警後送醫治療，惟該男子疑似精神狀態不佳，送醫後雖無明顯外傷，卻有嗜睡現象，仍在醫院診治當中，警方指出，會進一步釐清事故原因。

據調查，這名陳姓男子精神狀況不佳，偶有脫序行為，為社區所熟知。中午他被拍到全裸騎機車上路，與小貨車擦撞，被後方行車轎車的司機拍個正著，直呼「今天天氣真熱…」，在網路上引發討論。

台南市警三分局安中派出所員警據報後，協助將陳送醫外，進一步釐清事故原因。然而，男子全裸上路，已涉及妨害風化罪嫌，警方指出，待他清醒後詢問後，也將依妨害風化罪嫌移送法辦。

台南市陳姓男子中午全裸騎機車上路，在安南區怡安路二段與輛小貨車擦撞而送醫治療。翻攝自《台南爆料公社》
台南市陳姓男子中午全裸騎機車上路，在安南區怡安路二段與輛小貨車擦撞而送醫治療。翻攝自《台南爆料公社》
「今天天氣真熱…」台南市有民眾在《台南爆料公社》今天po文，中午看到全裸騎士上路，引發討論。翻攝自《台南爆料公社》
「今天天氣真熱…」台南市有民眾在《台南爆料公社》今天po文，中午看到全裸騎士上路，引發討論。翻攝自《台南爆料公社》

全裸 事故

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