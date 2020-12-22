桃園老翁寒流低溫迷途12天 警義民廟前發現協助返家

桃園市大溪區70歲林姓老翁本月10日下午向老伴表示要去公園散步，之後失去音訊，家人苦尋未果報警協尋，昨天在距離住家10公里外的平鎮區義民廟前被員警發現，並協助他返家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，林姓老翁的家人除了報警協尋，也四處打聽下落卻一無所獲，寒流陰雨低溫沒音訊，更讓老翁的家人擔憂。