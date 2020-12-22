桃園老翁寒流低溫迷途12天 警義民廟前發現協助返家
桃園市大溪區70歲林姓老翁本月10日下午向老伴表示要去公園散步，之後失去音訊，家人苦尋未果報警協尋，昨天在距離住家10公里外的平鎮區義民廟前被員警發現，並協助他返家。
平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，林姓老翁的家人除了報警協尋，也四處打聽下落卻一無所獲，寒流陰雨低溫沒音訊，更讓老翁的家人擔憂。
派出所巡佐劉明、警員蕭建昌昨天下午巡邏經過平鎮區環南路，發現一名老翁縮著身子坐在平鎮褒忠義民廟牌坊前騎樓，上前關切，老翁面對員警詢問無法清楚表達，而且渾身發抖顯得飢寒交迫，員警於帶他回派出所，並提供熱飲及便當給老翁充飢保暖，查出是失蹤的老先生，研判是民眾提供食物讓他度過寒冬。
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