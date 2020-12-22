電台股權糾紛懸大布條陳情 警方反被指「吃案」

廣播電台股權糾紛，今天在NCC南區監理處門口，請吊車懸吊大型紅色抗議布條。記者林保光／翻攝

高雄某民營廣播電台股權糾紛，官司吃敗後，自認遭受欺凌迫害，將矛頭指向國家通訊傳播委員會（NCC）及警方，今天上午聚眾到NCC南區監理處及高雄市警局，以吊車懸吊大型布條，由NCC及警方接下陳情書。

據了解，由楊姓男子1996年在高雄創立的廣播電台，與另2家電台組成聯播網，8年前因股權糾紛打官司，因提供頻譜給聯播網使用違反廣電法，楊要求對方返還占用電台播音設施及利益，同時稱當年設備被「搬走」，曾向警方「備案」，但警方未查辦，認為警方「吃案」。

據警方了解，楊姓男子當年稱被搬走設備，後來認定是民事糾紛，由雙方打民訴訴訟。