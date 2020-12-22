電台股權糾紛懸大布條陳情 警方反被指「吃案」
高雄某民營廣播電台股權糾紛，官司吃敗後，自認遭受欺凌迫害，將矛頭指向國家通訊傳播委員會（NCC）及警方，今天上午聚眾到NCC南區監理處及高雄市警局，以吊車懸吊大型布條，由NCC及警方接下陳情書。
據了解，由楊姓男子1996年在高雄創立的廣播電台，與另2家電台組成聯播網，8年前因股權糾紛打官司，因提供頻譜給聯播網使用違反廣電法，楊要求對方返還占用電台播音設施及利益，同時稱當年設備被「搬走」，曾向警方「備案」，但警方未查辦，認為警方「吃案」。
據警方了解，楊姓男子當年稱被搬走設備，後來認定是民事糾紛，由雙方打民訴訴訟。
楊多次與對造廣播電台打官司敗訴，今天上午聚眾到NCC南區監理處及高雄市警局陳情，並雇吊車在NCC南區監理處，懸起大型抗議紅布條，發表不滿言論後，由NCC人員接下陳情書，再轉到高雄市警局陳情。因未申請集會，不久由警方勸離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言