瑞芳巨石衝破鐵皮屋 住戶直呼：不敢住了

新北市瑞芳區海濱路3巷附近邊坡昨晚掉落一顆巨石，砸毀休旅車後衝入鐵皮屋內，68歲徐姓男子遭巨石壓住，肋骨骨折送醫，徐妻上午返回現場查看仍心有餘悸，直呼不敢住了。

徐妻表示，事發當時丈夫正在客廳看電視，她則在房間休息，還以為附近有人正在放煙火，接連3次聲響，第3次突然砰一聲，她驚覺不對勁立刻高喊丈夫名字，丈夫回應被巨石壓住。

徐妻說，她趕緊上前將丈夫拉出，背著丈夫到屋外大喊「救命、救命」，一開始似乎沒人聽見，不久後附近2名住戶上來協助，背著丈夫送醫。

徐妻表示，這間鐵皮屋是嫂子的房子，住了一年多，夫妻倆原本住台北，但因兩人身體不適，心想山上空氣好，健康狀況能否有所改善，才會搬到這裡，「以後不敢住了，一次就快嚇死」。

一名附近女住戶說，昨晚巨石掉落當下就像是打雷般很恐怖，第一次聽到這種聲音，還以為是氣候轉變打雷，外出查看才驚見巨石，瑞芳區公所已通知撤離，她上午返家整理物品，待邊坡穩定後再回來，附近之前不曾有巨石掉落，希望不要再有落石了。