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吃檳榔嘴破嫌有問題 2人動手砸店被判刑
嘉義縣張姓男子日前到梅山鄉某檳榔攤，購買檳榔嚼食後嘴破、心生不滿，聯絡劉姓友人駕車載他，持棍棒、安全帽砸檳榔攤，經被害人報案檢方偵結起訴，法院依毀損罪判張有期徒刑2個月，劉也依幫助毀損罪，判拘役40天，都可易科罰金。
檳榔業者指出，吃檳榔「破嘴」原因很多，若食用者前一天睡眠不足、身體免疫力不好，嚼檳榔就可能破嘴；也有可能初次食用某店檳榔、口感不合，當然檳榔品質也可能是原因，但另一個可能是男子藉題發揮、故意給對方難看。
判決書指出，張姓男子今年6月到梅山鄉梅北村，郭男經營檳榔攤購買檳榔，疑吃檳榔後嘴破，認為檳榔有問題，就聯絡劉姓友人，隔日凌晨駕車載他到梅北村成功街。
張下車後持棍棒和安全帽，到檳榔攤砸毀檳榔攤鋁框、玻璃後，隨即快速逃離，再由劉姓男子載他離開，檳榔攤商郭男清晨發現檳榔攤遭砸，立即向警方報案。
警調閱監視器找到張、劉2人，張坦承犯行，劉則向檢警辯稱，當時以為張要去買東西、不知情，法官認為劉男前後說詞不一，不採信他的辯詞，且兩人都未和告訴人和解，依法判刑。
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