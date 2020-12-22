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警專新建學生宿舍 徐國勇：未來不須代訓

中央社 / 台北22日電

內政部長徐國勇。聯合報系記者林伯東／攝影
內政部長徐國勇。聯合報系記者林伯東／攝影
內政部長徐國勇今天出席台灣警察專科學校學生宿舍動土典禮，他說，警專是培訓國內治安幹部最重要的基礎，學生宿舍於民國112年完工可有助更上層樓，未來也不須其他單位代訓。

警專今天舉行「學生宿舍大樓新建工程」動土典禮，包括徐國勇、警政署長陳家欽等人出席祈福儀式。

徐國勇致詞表示，警專是訓練國內治安幹部最重要的基礎，要讓學生吃得好、住得好、訓練得好，學生宿舍是基礎中的基礎，警專30年來均無翻新或新建工程，希望此工程能如期如質完成，挹注學生福利和國內治安基礎。

他說，按教育部規定，學生宿舍每人至少要有1.8坪空間，但警專卻沒有跟上，如此條件還能訓練出國內治安支柱，是件不容易的事，警專對國內治安有不可磨滅功績和重大責任，政府也應在基礎訓練階段給予更好設備，新建學生宿舍為警專向前走的象徵，未來也不須其他單位協助代訓學生，有助警專未來訓練更上一層樓。

警專校長鍾國文也說，目前學校受訓學生總數超過4000人，但學生宿舍僅能容納3120人，所以長期由保警等相關單位協助分批代訓，待學生宿舍新建工程於113年完工，即可容納至4104人。

警專表示，建校迄今已75年，校內教室、寢室各項設施都已定型，學生宿舍大樓新建工程是在何明洲擔任警專校長時向內政部報告「學生宿舍大樓中程計畫」，並於105年12月獲行政院核定通過。

此外，警專新建學生宿舍大樓規劃有164間寢室，完工後可容納984名住宿生，除性別友善與無障礙空間建置外，更結合綠建築及智慧建築的設計概念，達成環境平衡與資源的有效運用。

徐國勇 綠建築

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