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影／國道拖吊車排除事故中 後方2次追撞車毀人傷

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

國道一號北向30公里約新北市三重路段，昨晚11時許先發生聯結車與2輛轎車擦撞車禍，無人受傷，但是占用2線車道。當時緩撞車和拖吊車正在排除路況，後方卻有1輛黑色轎車高速追撞釀成二次事故，50歲蔡姓駕駛手腳骨折，幸無生命危險。

據了解，第一起事故是因為62歲涂姓司機駕駛聯結車，疑似變換車道不當，擦撞到右側車道由32歲莊姓男子駕駛的轎車，導致莊男的車輛失控又與另一輛由23歲葉姓男子駕駛的轎車擦撞。

當時聯結車「折甘蔗」占用2線車道，車頭向左折停在內線車道、後面的平板拖車停在中內車道。交控中心接獲通報，派遣緩撞車停在中內車道的平板拖車後方，工務段人員則在內側車道後方布設交通錐警示，以利拖吊車在前方作業。

不料稍後，蔡姓男子駕車沿內線車道直行，疑似未注意車前動態，直接撞飛交通錐，再追撞停於內側車道警戒的拖吊車，蔡男的轎車車頭全毀、人也骨折受傷，幸好送往新北市立醫院三重院區救治，沒有大礙。二次車禍共4車4名駕駛均未飲酒，詳細肇事原因待警方進一步釐清。

國道警方再次呼籲用路人，開車避免超速，並應隨時注意車前動態，以免遇到狀況應變不及。萬一在國道發生車禍，要先設法移動到路肩，確保自己的安全再報案，切莫急著下車理論或查看車損，才能避免二次追撞事故。

高速公路四車道路段的主線車道名稱定義。圖／翻攝高速公路局網頁
高速公路四車道路段的主線車道名稱定義。圖／翻攝高速公路局網頁
聯結車向左「折甘蔗」占用內側2線車道。記者林昭彰／翻攝
聯結車向左「折甘蔗」占用內側2線車道。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車直接高速尾追內線車道的拖吊車，撞得車頭全毀、碎片滿地。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車直接高速尾追內線車道的拖吊車，撞得車頭全毀、碎片滿地。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車直接高速追撞拖吊車，車頭全毀。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車直接高速追撞拖吊車，車頭全毀。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車直接高速尾追拖吊車，撞得車頭全毀、碎片滿地。記者林昭彰／翻攝
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