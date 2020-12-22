中市東海商圈氣爆4死 引爆者已死獲不起訴

台中市東海商圈民宅9月19日凌晨發生瓦斯桶氣爆，造成4死1傷慘劇，檢察官查出陳男與前妻蔣女感情不睦，向蔣女索討500萬元未果，購買5桶瓦斯桶，在住處3樓引爆瓦斯桶，致他與前妻蔣女、8歲兒子，以及對面鄰居吳男死亡，檢察官以陳男已死亡公訴不受理，予以不起訴處分。

檢察官陳振義查出，陳男（41歲）原擔任廚師，今年初失業，心情鬱卒，曾對妻子蔣女家暴2次，2人於5月間離婚，而2人所住房子登記在陳母名下，陳因失業缺錢，向蔣女說「給我500萬，我就搬出去，房子歸你」，但蔣女沒那麼多錢，兩人為此常吵架，埋下陳「謀為同死」念頭。

不起訴處分書指出，陳男與妻子、8歲兒子同住在台中市龍井區某民宅，平日與蔣女不睦，9月1日凌晨，陳將住處內20公斤液化石油氣鋼瓶2瓶的閥門開啟，漏出液化石油氣後，再持打火機點燃，引起氣爆發生火災，致陳及蔣女、兒子被燒死。

氣爆火勢猛烈，爆炸物噴飛至對面吳姓鄰居住處，進而引燃火勢發生火災，致年邁的吳姓老翁逃生不及，身體多處遭重度燒灼傷當場色亡；而吳的張姓房客亦受輕傷（未提告）。吳的家人憤而控告陳男的媽媽涉嫌公共危險罪，由檢察官另案偵辦中。

檢察官陳振義勘驗現場，查出起火點在3樓曬衣場附近，在2、3樓樓梯第5台階找到打火機金屬防風頭，並發現1瓶20公斤裝液化石油氣及傾倒的10公斤裝複合式材料桶。

檢察官查出，陳男於5月間向源益煤氣行訂購20公斤裝瓦斯桶2桶、9月間向旺來瓦斯公司訂購石油氣10公斤裝平安桶3桶。而氣爆後，瓦斯桶分布：3樓後方（起火處）：20KG鋼瓶已開啟；10公斤平安桶關閉。2樓：10公斤平安桶2統均關閉。B1：20公斤鋼瓶已開啟，10公斤平安桶關閉。

台中市消防局火災調查科張姓技佐證稱「3樓瓦斯鋼瓶開關已經燒鎔，閥門是開啟的」，有人將3樓及地下室的液化石油氣鋼瓶都開啟，開啟後石油氣與空氣混合後，3樓的罹難者拿打火機點燃引起氣爆。

檢察官審酌，陳與前妻蔣女感情不睦，且有2次家庭暴力通報紀錄，又陳男多次向蔣女索討500萬未果，且於案發前有訂購多桶瓦斯桶紀錄，足證陳的死亡方式為輕生。而陳既已死亡，自應為不起訴處分。