影／酒駕跑給警察追 BMW男被逮還敢大小聲

台中市第二警分局警員在今晨巡邏行經北區北屯路、梅川西路，發現駕駛BMW轎車的洪姓男子開窗抽菸，臉紅有酒容，警員要他停靠路邊配合攔查，未料洪加速逃逸，最後被警方攔下後，還高分貝對警員咆哮「我有不配合嗎」，最後洪被發現有酒精濃度，全案依公共危險罪送辦。

台中市第二警分局永興派出所員警在今天凌晨零時許巡邏時，在北區北平路、梅川西路口時，發現駕駛一輛BMW轎車的洪姓男子（36歲）在車內抽菸，且面帶酒容，員警依規定開啟警示燈示意停車，但洪拒絕停車受檢，還加速逃逸，員警見狀尾隨其後，該車沿途高速行駛，還跨越雙黃線逆向行駛，險象環生，逃逸了約1公里後，因洪路況不熟駛入山西路死巷內，為員警當場攔獲。

洪姓男子被攔下後，還在現場藉故喧鬧，高分貝咆哮「什麼公共危險」、「你又沒開密錄器」、「我有不配合嗎」等語，矢口否認有酒後駕車行為，經現場實施酒精濃度呼氣檢測，酒測值達每公升0.11毫克，雖未超過法定標準，但酒駕不服稽查高速衝撞危險駕車行為屬實，經帶返所依法偵辦。

第二警分局表示，全案經審酌，洪酒駕在人車往來頻繁的街道高速逆向行駛，罔顧他人生命身體安全等情節，酒駕拒檢逃逸危駕行為惡性重大，經檢具相關事證，警詢後依涉嫌違反公共危險罪，移送地檢偵辦。

第二警分局長蔡元戎說，警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法；更呼籲民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康