女開車散心誤闖鹽田泡水喊救命 台南海巡即刻救援
42歲黃姓女子昨深夜心情不佳，從高雄開車散心誤闖台南市將軍區青鯤鯓一處偏僻鹽田，眼看車子泡水情勢危急呼喊求救，幸經海巡署南部分署第一一岸巡隊青山安檢所人員發現，結合警消及時搭救，將受輕傷的女駕駛送醫，結束這鹽田驚魂記。
昨晚11時許，第一一岸巡隊青山安檢所人員，聽見安檢所附近將軍區青鯤鯓扇形鹽田旁航道處，有人呼喊求救，海巡人員不敢大意，經搜尋查看，發現有1輛轎車疑不熟悉路況，人車開入鹽田泡水。
經海巡弟兄及趕來的青鯤鯓派出所、將軍消防分隊協助，由警察及海巡同仁協力將黃女扶助上岸，仍驚魂未定。
黃女表示，因心情不佳從高雄住處駕車散心，因路況不熟不慎駛進鹽田，除受到驚嚇，手腳有擦挫傷，左手扭傷，黃女後續由將軍消防分隊救護車送往佳里奇美醫院救治，所幸無大礙。
南部分署第一一岸巡隊隊長林志明表示：倘若民眾於港區、岸際發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」報案專線，將以最快速度提供協助或救援，以維護國人的生命財產安全。
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