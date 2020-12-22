女開車散心誤闖鹽田泡水喊救命 台南海巡即刻救援

42歲黃姓女子昨深夜心情不佳，從高雄開車散心誤闖台南市將軍區青鯤鯓一處偏僻鹽田，眼看車子泡水情勢危急呼喊求救，幸經海巡署南部分署第一一岸巡隊青山安檢所人員發現，結合警消及時搭救，將受輕傷的女駕駛送醫，結束這鹽田驚魂記。

昨晚11時許，第一一岸巡隊青山安檢所人員，聽見安檢所附近將軍區青鯤鯓扇形鹽田旁航道處，有人呼喊求救，海巡人員不敢大意，經搜尋查看，發現有1輛轎車疑不熟悉路況，人車開入鹽田泡水。

經海巡弟兄及趕來的青鯤鯓派出所、將軍消防分隊協助，由警察及海巡同仁協力將黃女扶助上岸，仍驚魂未定。

黃女表示，因心情不佳從高雄住處駕車散心，因路況不熟不慎駛進鹽田，除受到驚嚇，手腳有擦挫傷，左手扭傷，黃女後續由將軍消防分隊救護車送往佳里奇美醫院救治，所幸無大礙。