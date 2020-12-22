7旬翁外出買藥路倒 土狗狂吠巡邏警即刻救援

虎斑土狗的狂吠聲，吸引玉里警方注意，發現陳姓老翁倒在地上。圖／玉里警分局提供

花蓮縣玉里警分局永豐派出所員警日前巡邏時，聽到狗兒狂吠，覺得有異，巡聲察看，發現一名7旬老翁倒在地上，立即將他攙扶起來。老翁說，要出門買藥但突然四肢無力才摔倒，警方見老翁沒有外傷，將他送回家由家人照護。

永豐派出所所長鍾日順、警員林秉宏，日前巡邏經過富里鄉明里村，聽到一隻虎斑土狗急促狂吠。鍾日順等人覺得有異，往旁邊看去，發現有人倒在地上，包包、拐杖、草帽等散落一起，立即上前將老翁扶起。

70歲的陳姓老翁告訴警方，他有多種慢性疾病，和妻子同住，當天妻子不在家，他因為天氣冷，起床後咳不停，覺得難受，才走路出門想到附近藥局買藥，但時間還太早，到了發現藥局還沒開門營業，返家途中突然覺得手腳沒力，直接倒在路上，當時也沒有人車經過，他因身體虛弱無力起身求助，還好被警方發現。

鍾日順等人見老翁身上無外傷，將他送回住處，待家人回家照料。