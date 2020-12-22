7旬翁外出買藥路倒 土狗狂吠巡邏警即刻救援
花蓮縣玉里警分局永豐派出所員警日前巡邏時，聽到狗兒狂吠，覺得有異，巡聲察看，發現一名7旬老翁倒在地上，立即將他攙扶起來。老翁說，要出門買藥但突然四肢無力才摔倒，警方見老翁沒有外傷，將他送回家由家人照護。
永豐派出所所長鍾日順、警員林秉宏，日前巡邏經過富里鄉明里村，聽到一隻虎斑土狗急促狂吠。鍾日順等人覺得有異，往旁邊看去，發現有人倒在地上，包包、拐杖、草帽等散落一起，立即上前將老翁扶起。
70歲的陳姓老翁告訴警方，他有多種慢性疾病，和妻子同住，當天妻子不在家，他因為天氣冷，起床後咳不停，覺得難受，才走路出門想到附近藥局買藥，但時間還太早，到了發現藥局還沒開門營業，返家途中突然覺得手腳沒力，直接倒在路上，當時也沒有人車經過，他因身體虛弱無力起身求助，還好被警方發現。
鍾日順等人見老翁身上無外傷，將他送回住處，待家人回家照料。
玉里警分局長陳蔚文今天讚揚兩名員警相當機警，也能以同理心為民服務。他也提醒年長的長輩，外出時要注意身體狀況，尤其天氣轉冷，出門時盡量由家人陪同，比較安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言