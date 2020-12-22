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告別手寫罰單！屏東警明年試辦電子舉發製單系統
手寫罰單將隨數位化時代來臨走入歷史！屏東縣政府警察局交通警察隊明年元月將開始試辦「電子舉發製單系統」，以取代手寫交通違規罰單，未來只要使用警用小電腦與藍芽列印機系統連結後，即能開出電子罰單，不僅降低開單時間，更能避免因字跡潦草引發執法爭議。
交通警察隊指出，電子舉發製單系統可利用警用小電腦與藍芽列印機系統連結後，開出電子罰單，平均製單時間只需1分鐘，對比以往手寫罰單，則需花費約5分鐘的作業時間。
交通警察隊表示，電子舉發製單系統不僅能簡化登錄程序和資料查詢時間，大幅提升開罰單效率，還能避免因字跡潦草引發的執法爭議。
屏東縣政府警局長李文章表示，全台已有多個縣市開始以電子罰單舉發違規，因應數位化時代趨勢，目前由交通警察隊先以試辦方式執行，未來將視員警回饋及執行成效推廣至全縣實施。
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