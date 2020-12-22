影／台中執法新利器報到！不法歹徒小心被「電」

去年間發生鐵路警遭人持刀刺中身亡，警政署為強化警員執勤安全，添購新的電擊槍，台中市第五警分局已在年底時，陸續收到由市警局配發的電擊槍，目前五分局已有6把，電擊槍的電壓高達5.5萬伏特，可暫時癱瘓被擊中的目標，未來因應歹徒持利器等情況時，能有更充分的設備處置。

台中市第五警分局表示，根據警政署新修訂的警察勤務裝備機具配備標準，警械裝備機具的配備標準，各勤務執行機構配發三枝電氣警棍（棒）（電擊器）並得視地區治安酌量增減。因此電擊器在今年下半年完成採購並發放至派出所，而第五分局因應執勤安全兼實務經驗需求，將電擊槍列入警察常年訓練緊急必修科目，增加警方執勤時防衛自身與公眾安全的新利器。

第五警分局表示，北屯是台中人口最多的行政區，平常也曾接獲民眾持刀或兇器報案，到場時民眾手持兇器與人爭吵或與警方對峙，情緒處於失控邊緣，難以安撫。近期已針對各單位已配置電擊槍，密集召訓第一線執勤員警，教導員警有關警械使用條例的警械使用時機。

第五警分局指出，配發的電擊槍電壓有5萬5千伏特，可以瞬間癱瘓被擊中目標，暫時失去行動能力。日常工作經驗中，第一線員警常面對從外觀無法辨識的思覺失調症病患或手持危險物品的民眾，其行為已對他人之人身安全有危險之虞且不聽警方制止，這樣的訓練讓警方更能有效應對和壓制。