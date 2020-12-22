彰化系統交流道下雪了？原來是貨車白米包掉落灑滿地

一輛滿載白米的貨車疑因未綑綁好，今天上午6時50 許，從國道一號北上接彰化系統通往國道三號的匣道處，在轉彎時，白米翻落滿地，綿延約20公尺，彷彿白雪鋪陳。照片／彰化踢爆網提供

一輛滿載白米的貨車疑因未綑綁好，今天上午6時50 許，從國道一號北上接彰化系統通往國道三號的匣道處，在轉彎時，因離心力作用，白米翻落滿地，綿延約20公尺，彷彿白雪鋪陳，造成塞車約1公里，到8時50分才排除，肇事原因及責任由國道第三大隊處理中。

此一事故發生地剛好在輔助車道，卻未占用內外側車道，雖然仍造成塞車，但警方估計塞了約一公里。通過事故現場民眾，看到一袋袋翻落在地的白米散出，還以為是在下雪，也覺得好可惜，經警方及拖吊車人員費了約兩小時才完成，並恢復交通。