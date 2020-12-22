打造「最難詐騙的城市」南警端具體數據回應市民期待

打造「最難詐騙的城市」，南警打擊犯罪，端具體數據回應市民期待。記者謝進盛／翻攝

台南市政府警察局今發布109年多項工作成果數據，市警局表示，台南整體治安呈現穩定進步趨勢，感謝市長黃偉哲及市議會在警政各項業務推動的支持，市警局持續打造「最難詐騙的城市」、「車手地獄」，要讓詐騙集團喪膽，守護鄉親財產。

市警局說，109年迄今攔阻被害件數1058件，六都第一，攔阻金額達近2億元，詐欺車手提領次數亦為六都最低，詐欺刑案發生數較去年同期減少153件，有賴於警方長期與各金融機構及超商密切合作，有效建立防詐封鎖線。同時，也查獲電信網路詐欺集團29件360人，較去年同期成長45﹪。

市警局說，本年度各類刑案發生件數相較於去年穩定減少，破獲率逐步上升，各類暴力犯罪及槍擊案件均全數偵破，暴力犯罪成功減少近10％發生率，槍擊案件減少近23％，竊盜刑案發生也大幅下降近20%，而溯源查獲製毒工廠案件，則較去年同期增加43%。

而民眾最關心交通部分，本年度交通事故傷亡件數較去年同期減少3375件、傷亡人數減少6024人，降幅均達10％以上，減少比率六都最佳，取締酒駕部分，本年度迄今已取締5773件，比去年同期成長11％，酒駕肇事較去年同期減少143件、傷亡減少271人，針對大型違規車輛加強取締，件數亦比去年同期高出85％。

而多數民眾關心檢舉達人議題，市警局嚴格審核，已向中央建議修法，完善交通違規檢舉機制。