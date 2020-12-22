車禍重傷控警「搞掉」行車影像 清水警：電腦故障已補救

一名男子日前車禍重傷，他控訴員警不到醫院製作筆錄，其妻拿行車影像到警局，竟被員警「搞掉」，質疑警方吃案，台中市清水警方今天說明，絕無吃案，員警處理行車影像後電腦故障，已請雙方當事人再將行車影像交給警方，警方已安排員警到醫院為傷者製作筆錄。

車禍受傷男子在臉書投訴說，他一向支持配合警方，但這次自己車禍受重傷，處理車禍的警察說不能到醫院製作筆錄，他四肢全斷如何去警局作筆錄。

男子表示，他請妻將行車記錄器影像交給警方，妻子送了3次才送到處理員警手上，最後竟說在警局內不見，男子說，如果自己死了不就死無對證？

清水警分局交通分隊長曾明欽立即在臉書回應指出，這件事故警方10月19日已依規定受理並登錄在案，未到醫院製作筆錄，依道路交通事故處理辦法第10第5款規定，事故當事人因故無法在場陳述事故發生情形，如送醫，警察機關得通知事故、相關人員到場說明。

曾明欽表示，交通小隊警員考量當事人傷勢嚴重，希望等他傷勢好轉後再詢問事故過程，但雙方未能聯繫上，因此傷者自行向車鑑會申請鑑定，也向分局督察組申訴表示沒有製作詢問筆錄，警方已安排員警到醫院為傷者製作筆錄，以達為民服務精神。

車禍影像影像遺失，曾明欽說，經調查是警察的電腦設備故障所致，請當事人將影像備份再度提供警方以利調查，以示公平；另警方也已調閱另一車行車影像妥善保存並將整卷資料上傳，以維護雙方事故當事人權益。