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旭富大火延燒 民眾憂心再爆睡不著消防隊員漏夜駐守

聯合報 / 記者鄭國樑曾增勳／桃園即時報導

桃園市旭富製藥大火不但延燒波及鄰近5家公司廠房，昨天、今天都傳出爆炸聲，尤其今天中午正當消防隊員以為火勢都熄滅，只剩殘火要處理，很快就要恢復平靜，沒想到中午在發生爆炸，不但大隊長怒責業者對場區還有哪些危險化學物品交代不清，附近有些居民入夜後也擔心再爆炸，難入睡。

現場前進指揮所指揮官殷銘坤表示，現場有消防隊員24小時駐守待命，民眾可以放心好好休息，今晚仍維持約60名人力交接班，徹夜守護民眾安全。深夜10點半過後，現場仍留下第三大隊消防人員38人，各式救災車輛16輛， 在寒冷的寒夜下，以每批8人徹夜輪流在桃園紙廠、鴻利針織廠持續進行殘火處理，同時在相鄰的三義化工廠守護，嚴防火點，消防弟兄輪番守護沒有鬆懈。

深夜勤務第一波由第三大隊組長李龍潭、陳宏毅領軍，全面警戒注意工廠殘火處理狀況。臉書地方粉團入夜後，為消防隊員的加油打氣聲量還是不小，中午再發生爆炸時，網友不禁質疑「這家廠到底隱瞞了多少事啊？」、「好可怕喔！這公司真的是...別害死消防人員啊！」，桃園地檢署檢察官原訂中午進入旭富場區調查火警原因，就在預計抵達的前半個多小時發生爆炸，調查行動也臨時喊停。

旭富中午再爆炸，附近有的住家憂心晚上再爆而睡不著。圖／取自蘆竹南崁資訊大小事分享團
旭富中午再爆炸，附近有的住家憂心晚上再爆而睡不著。圖／取自蘆竹南崁資訊大小事分享團
消防隊員交班後暫時在規畫位置休息待命。記者曾增勳／攝影
消防隊員交班後暫時在規畫位置休息待命。記者曾增勳／攝影
消防隊員入夜後還再處理被波及的工廠殘火。記者曾增勳／攝影
消防隊員入夜後還再處理被波及的工廠殘火。記者曾增勳／攝影
消防局強調漏夜都有隊員在現場待命，民眾可以安心入睡。記者曾增勳／攝影
消防局強調漏夜都有隊員在現場待命，民眾可以安心入睡。記者曾增勳／攝影

爆炸 旭富

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