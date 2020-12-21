聽新聞
test
0:00 / 0:00
旭富大火延燒 民眾憂心再爆睡不著消防隊員漏夜駐守
桃園市旭富製藥大火不但延燒波及鄰近5家公司廠房，昨天、今天都傳出爆炸聲，尤其今天中午正當消防隊員以為火勢都熄滅，只剩殘火要處理，很快就要恢復平靜，沒想到中午在發生爆炸，不但大隊長怒責業者對場區還有哪些危險化學物品交代不清，附近有些居民入夜後也擔心再爆炸，難入睡。
現場前進指揮所指揮官殷銘坤表示，現場有消防隊員24小時駐守待命，民眾可以放心好好休息，今晚仍維持約60名人力交接班，徹夜守護民眾安全。深夜10點半過後，現場仍留下第三大隊消防人員38人，各式救災車輛16輛， 在寒冷的寒夜下，以每批8人徹夜輪流在桃園紙廠、鴻利針織廠持續進行殘火處理，同時在相鄰的三義化工廠守護，嚴防火點，消防弟兄輪番守護沒有鬆懈。
深夜勤務第一波由第三大隊組長李龍潭、陳宏毅領軍，全面警戒注意工廠殘火處理狀況。臉書地方粉團入夜後，為消防隊員的加油打氣聲量還是不小，中午再發生爆炸時，網友不禁質疑「這家廠到底隱瞞了多少事啊？」、「好可怕喔！這公司真的是...別害死消防人員啊！」，桃園地檢署檢察官原訂中午進入旭富場區調查火警原因，就在預計抵達的前半個多小時發生爆炸，調查行動也臨時喊停。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言