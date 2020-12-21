旭富大火延燒 民眾憂心再爆睡不著消防隊員漏夜駐守

桃園市旭富製藥大火不但延燒波及鄰近5家公司廠房，昨天、今天都傳出爆炸聲，尤其今天中午正當消防隊員以為火勢都熄滅，只剩殘火要處理，很快就要恢復平靜，沒想到中午在發生爆炸，不但大隊長怒責業者對場區還有哪些危險化學物品交代不清，附近有些居民入夜後也擔心再爆炸，難入睡。

現場前進指揮所指揮官殷銘坤表示，現場有消防隊員24小時駐守待命，民眾可以放心好好休息，今晚仍維持約60名人力交接班，徹夜守護民眾安全。深夜10點半過後，現場仍留下第三大隊消防人員38人，各式救災車輛16輛， 在寒冷的寒夜下，以每批8人徹夜輪流在桃園紙廠、鴻利針織廠持續進行殘火處理，同時在相鄰的三義化工廠守護，嚴防火點，消防弟兄輪番守護沒有鬆懈。