驚悚！巨石墜落砸中轎車 車頂被「壓平」 還好車內沒人

新北市瑞芳區海濱路晚間發生山壁落石砸中民宅，停放在鐵皮屋外的轎車被巨石砸扁，徐姓屋主頭部挫傷且肋骨骨折，送醫急救。瑞芳區公所派員勘查後，擔心可能再發生落石，拉封鎖管制人員接近徐宅，明天天亮後再勘查，研議善後方式。

連月陰雨天氣造成山區土石鬆動，瑞芳區鼻頭一處山壁15日才崩塌，土石瞬間崩落，場面駭人。巨石掉落地面崩裂四散，2戶民宅被砸中，1名老婦人被屋中掉落物品打傷，今晚海濱路也傳落石擊中民宅傷人事故。

瑞芳區海濱路3巷9號附近山壁今晚7點多出現落石，巨石墜落後擊中海濱路3巷10號之1鐵皮屋，造成當時在屋內的徐男（68歲）頭部擦挫傷、肋骨骨折，所幸意識清楚。一名軍人發現徐男受傷，將他送往瑞芳礦工醫院治療後轉送基隆長庚醫院。

徐男停放在鐵皮屋外的轎車，不偏不倚被落石擊中車頂，前座位置幾被壓扁，幸好當時車內沒人。