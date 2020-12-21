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驚悚！巨石墜落砸中轎車 車頂被「壓平」 還好車內沒人

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驚悚！巨石墜落砸中轎車 車頂被「壓平」 還好車內沒人

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市瑞芳區海濱路晚間發生山壁落石砸中民宅，停放在鐵皮屋外的轎車被巨石砸扁，徐姓屋主頭部挫傷且肋骨骨折，送醫急救。瑞芳區公所派員勘查後，擔心可能再發生落石，拉封鎖管制人員接近徐宅，明天天亮後再勘查，研議善後方式。

連月陰雨天氣造成山區土石鬆動，瑞芳區鼻頭一處山壁15日才崩塌，土石瞬間崩落，場面駭人。巨石掉落地面崩裂四散，2戶民宅被砸中，1名老婦人被屋中掉落物品打傷，今晚海濱路也傳落石擊中民宅傷人事故。

瑞芳區海濱路3巷9號附近山壁今晚7點多出現落石，巨石墜落後擊中海濱路3巷10號之1鐵皮屋，造成當時在屋內的徐男（68歲）頭部擦挫傷、肋骨骨折，所幸意識清楚。一名軍人發現徐男受傷，將他送往瑞芳礦工醫院治療後轉送基隆長庚醫院。

徐男停放在鐵皮屋外的轎車，不偏不倚被落石擊中車頂，前座位置幾被壓扁，幸好當時車內沒人。

警方到場後管制人員接近落石地點，瑞芳區公所工務課指出，因為天色已暗，山壁可能還有石塊可能崩落，因此疏散住戶，等明天再勘查處理。

新北市瑞芳區海濱路今晚發生山壁落石砸中民宅意外，造成屋主受傷，肋骨骨折。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區海濱路今晚發生山壁落石砸中民宅意外，造成屋主受傷，肋骨骨折。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區海濱路今晚發生山壁落石砸中民宅意外，停放在鐵皮屋外的轎車幾被砸扁。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區海濱路今晚發生山壁落石砸中民宅意外，停放在鐵皮屋外的轎車幾被砸扁。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區海濱路今晚發生山壁落石砸中民宅意外，停放在鐵皮屋外的轎車幾被砸扁。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區海濱路今晚發生山壁落石砸中民宅意外，停放在鐵皮屋外的轎車幾被砸扁。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 骨折

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