駕車闖公車專用道對撞公車釀5傷 肇事駕駛：我恍神

台北市大安區今午發生自小客車與公車對撞事故，導致兩車共5人受傷送醫，所幸傷勢並無大礙；警方介入後，葉姓肇事自小客車駕駛供稱，他當時不慎恍神，將車輛開向內側公車專用道，未料釀禍。經查肇事雙方酒測值皆為0，警方後續將以現場跡證釐清相關肇責，若雙方無法合意和解，將進入法律程序。

警方調查，37歲葉姓男子下午3時許駕駛一輛白色自小客車，載著一名42歲女子及2歲男童，沿仁愛路三段東往西方向行駛，在接近仁愛路、建國南路口時，竟將車開往內側對向公車專用道，直接撞上一輛311路公車。

兩車對撞導致自小客車頭嚴重毀損，公車右前側鈑金凹陷，自小客車上3人及公車上一名43歲女子、6歲男童皆受擦挫傷。救護人員獲報到場時，將受傷5人送往仁愛醫院治療，所幸傷者皆無大礙。