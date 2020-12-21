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駕車闖公車專用道對撞公車釀5傷 肇事駕駛：我恍神
台北市大安區今午發生自小客車與公車對撞事故，導致兩車共5人受傷送醫，所幸傷勢並無大礙；警方介入後，葉姓肇事自小客車駕駛供稱，他當時不慎恍神，將車輛開向內側公車專用道，未料釀禍。經查肇事雙方酒測值皆為0，警方後續將以現場跡證釐清相關肇責，若雙方無法合意和解，將進入法律程序。
警方調查，37歲葉姓男子下午3時許駕駛一輛白色自小客車，載著一名42歲女子及2歲男童，沿仁愛路三段東往西方向行駛，在接近仁愛路、建國南路口時，竟將車開往內側對向公車專用道，直接撞上一輛311路公車。
兩車對撞導致自小客車頭嚴重毀損，公車右前側鈑金凹陷，自小客車上3人及公車上一名43歲女子、6歲男童皆受擦挫傷。救護人員獲報到場時，將受傷5人送往仁愛醫院治療，所幸傷者皆無大礙。
警方介入調查，發現肇事的葉男及林姓公車司機酒測值為0，葉男供稱當時一時恍神，不小心將車輛開往公車專用道，閃避不及之下才撞上公車。警方表示，事故成案後已由交通大隊事故處理組分析研判相關肇責及事發經過，有關民刑事賠償方面，可透過保險理賠處理，若雙方無法合意和解，在進入法律程序。
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