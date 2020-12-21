安親班休旅車載13名小朋友與貨車碰撞 2學生受傷

嘉義縣大林鎮某安親班休旅車下午4點多，司機載某國小13名放學小朋友，準備到安親班上課，突遭一輛貨車撞上，小朋友受驚嚇，其中2名小六女生受輕傷，蔡姓校長(右)到院探視。記者魯永明／攝影

嘉義縣大林鎮某安親班休旅車下午4點多，司機載某國小13名放學小朋友，準備到安親班上課，突遭一輛小貨車撞上，小朋友受驚嚇，其中2名小六女生受輕傷，消防救護人員送大林慈濟，經檢視都無大礙，由家人陪家返家休息。

某國小蔡姓校長說，這間安親班合法立案設置，司機載13名小朋友，放學行經大林中興路二段社區麗景山莊路段，疑遭一名阿伯駕駛小貨車迴轉撞上，2名小六女生受傷，一人頸部，另一人頭部輕微碰撞，醫師檢查都無大礙，車禍事故警方調查處理。

蔡姓校長表示，安親班車子是否超載，由警方調查中，校方會為學生做心理輔導，注意學生放學交通安全。警方傳訊小貨車司機及安親班司機調查中。

「好可怕！車子好像沒煞車就撞上了」，受傷小朋友說，她頭部撞上，車禍當時，大家都嚇壞了。小朋友母親說，女兒補習3年，車禍意外嚇壞了，事故警方調查釐清，希望加強車輛行車安全，避免發生車禍。