影／命大！女騎士遭砂石車撞倒後拖行10多公尺 僅受輕傷

屏東一名57歲婦人今天中午騎機車行經屏東市民生路右轉仁愛路時，遭一輛砂石車撞倒，機車卡在砂石車前方，連人帶車拖行長達約10公尺距離，婦人手腳受輕微擦傷，未送醫救治。事發經過太過驚悚，目擊意外過程的駕駛將行車記錄器畫面PO網，提醒「要離大車遠一點」。

這起車禍發生在今天上午11點左右，55歲朱姓男子駕駛砂石車往屏東市方向行經民生路右轉仁愛路時，撞倒前方的女騎士，機車倒地卡在車頭前方，當下婦人不斷用手拍打車體，豈料，砂石車依舊向前行駛，將她連人帶車拖行長達約10多公尺距離才停下來。

婦人手腳只受到輕微擦傷，當下意識清楚，也拒絕送醫。警方研判，聯結車轉彎疑似未禮讓直行機車先行，才會釀禍。