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影／命大！女騎士遭砂石車撞倒後拖行10多公尺 僅受輕傷

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名57歲婦人今天中午騎機車行經屏東市民生路右轉仁愛路時，遭一輛砂石車撞倒，機車卡在砂石車前方，連人帶車拖行長達約10公尺距離，婦人手腳受輕微擦傷，未送醫救治。事發經過太過驚悚，目擊意外過程的駕駛將行車記錄器畫面PO網，提醒「要離大車遠一點」。

這起車禍發生在今天上午11點左右，55歲朱姓男子駕駛砂石車往屏東市方向行經民生路右轉仁愛路時，撞倒前方的女騎士，機車倒地卡在車頭前方，當下婦人不斷用手拍打車體，豈料，砂石車依舊向前行駛，將她連人帶車拖行長達約10多公尺距離才停下來。

婦人手腳只受到輕微擦傷，當下意識清楚，也拒絕送醫。警方研判，聯結車轉彎疑似未禮讓直行機車先行，才會釀禍。

車禍經過相當驚悚，目擊車禍的駕駛事後將行車記錄器畫面PO網，強調「要離大車遠一點」。該影像也被轉發至臉書社團「爆廢1公社」，網友紛紛留言說「太好運了」、「人生跑馬燈」。

55歲朱姓男子駕駛砂石車撞倒黃姓機車女騎士。記者陳弘逸／攝影
55歲朱姓男子駕駛砂石車撞倒黃姓機車女騎士。記者陳弘逸／攝影
55歲朱姓男子駕駛砂石車撞倒57歲機車騎士。記者陳弘逸／攝影
55歲朱姓男子駕駛砂石車撞倒57歲機車騎士。記者陳弘逸／攝影

砂石 屏東 車禍

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