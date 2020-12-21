快訊

陽明山擎天崗24頭牛暴斃 初步死因找到了

勞動基金弊案檢廉第4波搜索 統一投信資深副總遭傳喚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家樂福「灑尿、抽菸」PO網炫耀 網怒沒道德「支持店家提告」

聯合新聞網 / 綜合報導

2名男子在賣場內公然灑尿。圖擷自Dcard
2名男子在賣場內公然灑尿。圖擷自Dcard

玩笑嬉鬧也該有個限度！一名女網友今（21）日在Dcard以「家樂福裡面尿尿」為題發文，並貼出3段IG限時動態，2名年輕男子不顧旁人眼光，公然在賣場內灑尿，旁邊還傳出女性的嘻笑聲，影片曝光後，引發網友群起撻伐。

影片中可見，身穿白色帽T的男子站在貨架附近，隨著鏡頭逐漸拉近放大，可以看到男子在小便解放，完全不管底下擺放的商品，或是有沒有造成他人困擾，更扯的是，隨後他們又挑選另個區域，重複同樣的不禮貌行為，甚至直接在賣場內抽菸，誇張行徑讓人看了頻搖頭。

貼文一出，廣大網友留言怒斥，「有夠沒品，狗都比你們乾淨」、「噁心死了，可憐8+9（屁孩）」、「真沒公德，底層垃圾」、「家樂福告起來啦！」、「哪間店的家樂福，可以打電話過去提醒一下」、「我傻眼，為什麼現在這麼多猴子把無聊當有趣」、「拜託大家聯合去檢舉他們」、「父母知道你們幹的蠢事嗎？」、「我們還真可憐，跟這種人一起活在這世界上」、「他們有標記家樂福地點，家樂福（高雄）鼎山店，就不知是不是真的是這家店」。

家樂福 Dcard 抽菸

延伸閱讀

男錄取台積電分享面試過程 「職位曝光」網卻反酸

鞋帶孔真實用途「這樣綁」才能護腳 網：物理治療師也認同

老闆要「卡哩卡哩」他買回慘遭開除 內行秒懂揭「真相」

熱量爆表！營養師揭「這款湯圓最肥」 曝食用訣竅不怕變胖

相關新聞

家樂福「灑尿、抽菸」PO網炫耀 網怒沒道德「支持店家提告」

玩笑嬉鬧也該有個限度！一名女網友今（21）日在Dcard以「在家樂福裡面尿尿」為題發文，並貼出3段IG限時動態，2名年輕男子不顧旁人眼光，公然在賣場內灑尿，旁邊還傳出女性的嘻笑聲，影片曝光後，引發網友群起撻伐。

安親班休旅車載13名小朋友與貨車碰撞 2學生受傷

嘉義縣大林鎮某安親班休旅車下午4點多，司機載某國小13名放學小朋友，準備到安親班上課，突遭一輛小貨車撞上，小朋友受驚嚇，...

影／命大！女騎士遭砂石車撞倒後拖行10多公尺 僅受輕傷

屏東一名57歲婦人今天中午騎機車行經屏東市民生路右轉仁愛路時，遭一輛砂石車撞倒，機車卡在砂石車前方，連人帶車拖行長達約1...

台電工人施工遭電擊 二度燒燙傷還能講電話

台電南投區處巡修課的林姓施工人員上午在大里西柳街乘坐升降工程車進行電桿作業時，不慎遭電擊，造成頭部、右肩、右腋下，全身約...

新北婦人到區公所洽公突然暴斃 現場民眾全嚇壞

新北市有1名63歲李姓婦人，今天上午由外籍看護陪同到三重區公所洽公，卻突然癱軟失去生命徵象，區公所人員馬上實施心肺復甦術...

妨害動線被拍頸勸離不爽 議員洪健益告防疫員檢不起訴

台北市議員洪健益，今年10月陪長者參加「長青樂活遊台北」活動，卻在北投區公所外，質疑防疫人員坐著不做事，又不滿遭倪姓防疫...

駕駛失控惹禍 國道一號大小4車連環撞

56歲李姓駕駛今天上午7時許開轎車行經國道一號瑞隆段南向369.8公里處，突然失控往內車道偏移，撞上51歲毛姓駕駛的曳引...

花蓮開車撞山羌卡保險桿 駕駛一路不覺70公里帶回家

花蓮市一名張姓男子昨天從台南開回花蓮，行經靜浦時感覺有撞到東西，但無異狀未停車查看，到家後發現一隻山羌竟卡在車頭保險桿，...

竊嫌偷百元舊小瓦斯爐 稱借來加熱回鍋菜警傻眼

台南市新化警分局唪口派出所接獲越南籍民眾報案，餐館內價值近兩百元的舊卡式瓦斯爐被偷1個，員警不因為小案子怠忽，昨天逮捕3...

國2連環5車追撞 男駕駛下車察看被撞死

國道2號西向7公里大竹路段，今天早上5點多，有5輛轎車、小貨車發生連環追撞車禍。26歲余姓駕駛轎車行經國2西向7公里大竹...

驚！860公斤柴油桶倒下來 她即時跳開仍淋全身油

彰化縣57歲許姓男子昨晚駕駛小貨車載著白鐵水塔，從福興鄉員鹿路加油站盛滿1000公升柴油，當要駛出時，疑因未繫好，加上路...

板橋員警阻宮廟繞境衝突受傷 分局長趕赴醫院慰問

新北市板橋某宮廟昨晚繞境發生民眾與廟方交管人員爭吵情形，板橋警方到場維持秩序，結果一名員警在控制場面過程中遭不明物品劃傷...

熱門新聞

太扯！全台低溫父穿超暖帶2歲兒包尿布裸身散步 網友怒了

虎科情侶招魂擲40次無回應 男家屬代向女方道歉才聖筊

UBA虎尾科大隊長抱憾畢業 半年後載學妹女友車禍雙亡

花蓮開車撞山羌卡保險桿 駕駛一路不覺70公里帶回家

旭富火警 估帳務財損8億元、重建時間逾半年

旭富產線全毀重建需6個月 明年首季6億訂單泡湯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。