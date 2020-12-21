聽新聞
test
0:00 / 0:00
家樂福「灑尿、抽菸」PO網炫耀 網怒沒道德「支持店家提告」
玩笑嬉鬧也該有個限度！一名女網友今（21）日在Dcard以「在家樂福裡面尿尿」為題發文，並貼出3段IG限時動態，2名年輕男子不顧旁人眼光，公然在賣場內灑尿，旁邊還傳出女性的嘻笑聲，影片曝光後，引發網友群起撻伐。
影片中可見，身穿白色帽T的男子站在貨架附近，隨著鏡頭逐漸拉近放大，可以看到男子在小便解放，完全不管底下擺放的商品，或是有沒有造成他人困擾，更扯的是，隨後他們又挑選另個區域，重複同樣的不禮貌行為，甚至直接在賣場內抽菸，誇張行徑讓人看了頻搖頭。
貼文一出，廣大網友留言怒斥，「有夠沒品，狗都比你們乾淨」、「噁心死了，可憐8+9（屁孩）」、「真沒公德，底層垃圾」、「家樂福告起來啦！」、「哪間店的家樂福，可以打電話過去提醒一下」、「我傻眼，為什麼現在這麼多猴子把無聊當有趣」、「拜託大家聯合去檢舉他們」、「父母知道你們幹的蠢事嗎？」、「我們還真可憐，跟這種人一起活在這世界上」、「他們有標記家樂福地點，家樂福（高雄）鼎山店，就不知是不是真的是這家店」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言