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父穿暖衣牽裸身尿布童散步 鄰曝：男童平常不愛穿衣

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

昨日北台灣體感氣溫僅有10多度，但卻有一名網友到新北市4號公園散步時，發現一名父親牽著年約2歲兒走在公園，父親穿得相當暖和，男童卻全身赤裸、只包尿布，擔憂恐遭虐待。不過現在卻有鄰居表示，該父親相當溺愛兒子，家庭經濟狀況也無虞，但男童平常就不太愛穿衣服；社會局已派員到家中訪視，不過無人回應，目前也聯絡不上父親，後續將會同警方持續找人。

據了解，父子兩人住在中、永和交界某社區大樓，母親則常與父親吵架，一有紛爭就會離家，行蹤不定，父親先前住在緬甸，來台灣後沒有固定工作，但有親友在國外經營工廠，會定時寄錢，有時候父親也會開計程車賺外快。

據一名跟該父親熟識的鄰居透露，父親非常溺愛兒子，經常推著嬰兒車帶兒子出沒在社區周邊，但兒子不太受管教，經常吵著不穿衣服，也有鄰近的嬰幼兒用品店員說，看過孩子拒絕穿衣的情況。

對於只讓兒子穿尿布走在路上，鄰居也為父親緩頰，指父親來自緬甸，崇尚自然的生活方式，喜愛親近樹木、泥土，才會有這樣的情況，兒子身體狀況也都很好，身上沒有不明傷勢。

社會局社工科長劉文湘表示，獲報後已立即連繫家長跟處理警員，警員發現這對父子時，兒子衣服已經穿好了，但社會局多次致電父親，卻沒接電話，上門也無人回應，後續將會同警方持續找人。

劉文湘也說，由於男童年紀小，生活習慣及行為需要家長引導，否則長大後恐有融入社會及人際關係等問題，如果家長疏於管教或親職能力不彰，將對家長進行輔導，如狀況仍未改善，後續會有裁罰、甚至保護安置。

一名網友昨到新北市4號公園散步時，發現一名父親牽著年約2歲兒子走在公園，父親穿得相當暖和，兒子卻全身赤裸、只包尿布。圖／翻攝自我是永和人
一名網友昨到新北市4號公園散步時，發現一名父親牽著年約2歲兒子走在公園，父親穿得相當暖和，兒子卻全身赤裸、只包尿布。圖／翻攝自我是永和人

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