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老警員憶往早年制服是中山裝 為和大陸公安區別換裝

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義警察局慶祝分署30周年，舉辦「三十而立 嘉園風華」，警政檔案回顧與退休警察藝文聯展，邀請多名前任局長、退休員警口述過往歷史，86歲「老員警」黃春木今天到場分享過往服務經驗，還指著老照片說，「那年我才26歲、好年輕啊！」

嘉義市長黃敏惠、市議員陳家平、傅大偉、戴寧、黃思婷，及市警局前局長文國忠等人都受邀出席，局長張樹德並介紹嘉義市警局歷史、風貌及警察過往制服、配備、老照片，退警協會書法藝術作品。當黃敏惠看見黑白老照片主角黃春木就在身邊，驚訝地說「謝謝你為嘉義市的服務！」

黄春木表示，從警45年又226天，民國48到58年任職東門派出所， 以前警察穿中山裝，後來為跟大陸公安區別才更換服裝，平日除值班，就是巡邏及勤區查察，除了穿制服，穿便服可配戴「警章」、員警可免費搭公車。

他說，當時每天派出所早上升旗，員警要先在門口擋下車輛行人，等待唱國歌後才能通行，外出巡邏要穿甲種服裝、戴白鋼盔、白色綁腿，夏天真是辛苦，尤其巡邏規定步巡，要走路遶轄區一圈，先從城隍廟巡邏到成仁街、安樂街、地藏庵到東門噴水圓環後返回派出所，過年冬防還要拿三八步槍站派出所，工作真的辛苦、薪水也低。

黃敏惠表示，嘉義市警察局直到民國81年才與嘉義縣分署，明年元月1日就滿30年，透過警局同仁辛苦整理檔案資料，讓我們認識更多警政歷史，市警局近年拿下許多全國警政服務、治安、交通等獎項，她真心感謝每個階段，為嘉義市服務的局長、警官、基層員警、工友、技工，因為有大家付出讓嘉義市更好、更幸福。

警政檔案回顧及退警藝文聯展，即日起至明年2月21日止，在市警局一樓中庭展出，歡迎民眾參觀。

86歲的黃春木向黃敏惠介紹，過去警察的服務工作。記者卜敏正／攝影
86歲的黃春木向黃敏惠介紹，過去警察的服務工作。記者卜敏正／攝影
黃春木指著老照片說「這就是我 」，那年他才26歲 。記者卜敏正／攝影
黃春木指著老照片說「這就是我 」，那年他才26歲 。記者卜敏正／攝影
黃敏惠今天參加「三十而立嘉園風華」警政金檔與退警藝文聯展，為市警察局切蛋糕慶生。記者卜敏正／攝影
黃敏惠今天參加「三十而立嘉園風華」警政金檔與退警藝文聯展，為市警察局切蛋糕慶生。記者卜敏正／攝影
黃敏惠今天參加「三十而立嘉園風華」警政金檔與退警藝文聯展，嘉義市書法學會理事長翁明灌贈送「市政鴻達」祝賀。記者卜敏正／攝影
黃敏惠今天參加「三十而立嘉園風華」警政金檔與退警藝文聯展，嘉義市書法學會理事長翁明灌贈送「市政鴻達」祝賀。記者卜敏正／攝影
志工向黃敏惠介紹嘉義市警察局過往歷史。記者卜敏正／攝影
志工向黃敏惠介紹嘉義市警察局過往歷史。記者卜敏正／攝影

嘉義 警察

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