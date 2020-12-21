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台電工人施工遭電擊 二度燒燙傷還能講電話

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台電南投區處巡修課的林姓施工人員上午在大里西柳街乘坐升降工程車進行電桿作業時，不慎遭電擊，造成頭部、右肩、右腋下，全身約有18％二度電擊燒燙傷，包括頭髮和工作服都燒焦，所幸他在現場意識清楚，被送上救護車時還能講電話；事故原因調查中。

據指出，消防人員趕到時，發現林姓施工人員（32歲）頭髮燒焦、臉部明顯燒燙傷，右肩、右腋下也有燒燙傷，身上的工作服和工程帽也都燒焦，可見觸電瞬間電流強大，但所幸他意識清楚，救護人員送他上救護車時，他還能打電話。

據了解，台電南投區處今出動2輛工程車、4名工人到場進行作業，當時大里正下著雨，林姓施工人員搭乘升降工程車進行電桿作業，卻不慎觸電受傷，至於詳細意外發生原因須由台電進一步釐清。

南投區處下午說，林姓施工人員是進行西柳變電所出口饋線加入系統所進行的高壓相序量測工作，不慎引起高壓短路造成電弧灼傷臉部事故。因有吸入性嗆傷，已轉院至台中榮總燒燙傷中心進一步治療。

台電南投區處林姓施工人員上午在大里西柳街乘坐升降工程車進行電桿作業時，不慎遭電擊，全身約有18％二度電擊燒燙傷，包括頭髮和工作服都燒焦，所幸他在現場意識清楚，被送上救護車時還能講電話。圖／讀者提供
台電南投區處林姓施工人員上午在大里西柳街乘坐升降工程車進行電桿作業時，不慎遭電擊，全身約有18％二度電擊燒燙傷，包括頭髮和工作服都燒焦，所幸他在現場意識清楚，被送上救護車時還能講電話。圖／讀者提供
台電南投區處林姓施工人員上午在大里西柳街乘坐升降工程車進行電桿作業時，不慎遭電擊。圖／讀者提供
台電南投區處林姓施工人員上午在大里西柳街乘坐升降工程車進行電桿作業時，不慎遭電擊。圖／讀者提供

台電 事故

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