聽新聞
test
0:00 / 0:00
台電工人施工遭電擊 二度燒燙傷還能講電話
台電南投區處巡修課的林姓施工人員上午在大里西柳街乘坐升降工程車進行電桿作業時，不慎遭電擊，造成頭部、右肩、右腋下，全身約有18％二度電擊燒燙傷，包括頭髮和工作服都燒焦，所幸他在現場意識清楚，被送上救護車時還能講電話；事故原因調查中。
據指出，消防人員趕到時，發現林姓施工人員（32歲）頭髮燒焦、臉部明顯燒燙傷，右肩、右腋下也有燒燙傷，身上的工作服和工程帽也都燒焦，可見觸電瞬間電流強大，但所幸他意識清楚，救護人員送他上救護車時，他還能打電話。
據了解，台電南投區處今出動2輛工程車、4名工人到場進行作業，當時大里正下著雨，林姓施工人員搭乘升降工程車進行電桿作業，卻不慎觸電受傷，至於詳細意外發生原因須由台電進一步釐清。
南投區處下午說，林姓施工人員是進行西柳變電所出口饋線加入系統所進行的高壓相序量測工作，不慎引起高壓短路造成電弧灼傷臉部事故。因有吸入性嗆傷，已轉院至台中榮總燒燙傷中心進一步治療。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言