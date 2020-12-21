維修高壓電線路不慎 台電工程人員觸電送醫
台電公司1名男性工程人員，今天在台中市大里區路旁維修高壓電線路時，不慎遭電擊，造成身上有多處燒燙傷，消防局獲報到場將他送醫，意外原因勞檢單位正調查中。
台中市消防局表示，今天上午9時20分接獲報案指出，大里區西柳街32巷附近，有台電公司人員於工程車上施工時，不慎遭電擊受傷，派遣霧峰分隊，出動消防車1輛、救護車1輛，以及消防人員7名前往搶救。
消防人員表示，到場時路旁停有1輛台電工程車，車上作業區有1名年約32歲男性，頭、右肩及右腋下，共約18%二度電擊燒燙傷、意識清楚，未有受困情形，由救護人員檢傷處置後，送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治。
消防局初步調查，現場為台電公司南投營業區人員作業時發生意外，已通報勞檢單位後續調查。
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