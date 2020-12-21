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影/旭富大火再爆炸震撼 指揮官重批業者不顧消防員安全

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
旭富大火，桃園市消防局第一線救災指揮官殷明坤（見圖）重批業者（旭富）一直都沒有說實話，「不顧消防人員安全」。記者曾增勳／攝影
旭富大火，桃園市消防局第一線救災指揮官殷明坤（見圖）重批業者（旭富）一直都沒有說實話，「不顧消防人員安全」。記者曾增勳／攝影

桃園市旭富製藥廠大火，燃燒一天一夜之後，昨天爆炸起火廠房原已熄滅，今天中午竟再同一廠度發生金屬納化學溶劑原料爆炸、大量濃煙衝天，救災消防員及居民驚恐，第一線救災指揮官殷明坤今天下午重批表示，業者（旭富）一直都沒有說實話，沒有明確告知金屬納數量，他很生氣斥責業者，「不顧消防人員安全」。

旭富製藥廠在昨天爆炸同一廠房，再度爆炸，讓救災消防人員震驚，1名陳姓救災消防員私下說，昨天爆炸，今天同一廠房再爆炸，消防弟兄還靠近搶救，大家不知道裡面還有什麼東西會爆炸，業者黑心，令救災弟兄心寒。

指揮官殷明坤表示，爆炸是在同一廠區的配藥廠，金屬納化學溶劑原料在那裡，昨天火災第一時間詢問業者高級幹部，到底金屬納存放在那裡、有多少? 業者第一時間說在第10區，當時尚未進入就爆炸，業者沒有知明確告知數量多少，今天再度爆炸，業者才說上千公斤金屬納在裡面。

殷明坤說，他再問業者，金屬納存放在其他地方，業者說沒有，但是經消防局調查發現儲放處所在另一地方，殷明坤重批說，他很生氣斥責業者，竟未把事實告知，「不顧消防人員安全」，造成救災誤判、消防人員傷亡，誰負責，他很不滿業者竟對消防救災人員提供不實資料。

金屬納不能接觸空氣、水，一接觸就爆炸，業者今天說總共8桶金屬納，消防人員不知業者存放在那裡，業說法，「我們無法信服」，爆炸造成救災消防人員極大心理震撼，「將等業者給我們明確訊息」，消防人員撤在外面待命，「我們不敢進去」。

爆炸 旭富 消防員

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