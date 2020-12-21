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新北婦人到區公所洽公突然暴斃 現場民眾全嚇壞

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名63歲李姓婦人，今天上午由外籍看護陪同到三重區公所洽公，卻突然癱軟失去生命徵象，區公所人員馬上實施心肺復甦術並報案求助，現場數十名民眾全都嚇壞了，消防隊員趕抵接手急救，再送醫仍宣告不治。

據了解，李婦由看護攙扶剛走進區公所一樓大廳，警衛便發現他臉色很蒼白、走路不穩，直覺不太對勁，馬上請她坐下來休息。當時都還沒抽號碼牌，也不知道她要辦理什麼業務，接著又請她移到有寫字桌的座位，想說可以坐穩一點。

但是婦人卻閉著雙眼、一動也不動，看護原本以為她只是在休息，但婦人突然趴倒在桌上，警衛趕緊過來查看，赫然發現已經失去生命徵象，連忙呼救。這時區公所社會人文課的工友許淑媛馬上衝過來幫她做CPR急救，旁人立刻打119報案。

消防隊趕抵，總共5個救護人員接手繼續急救，連忙由救護車送到區公所隔壁的市立聯合醫院三重院區，再急救半小時後仍宣告不治。據稱李姓婦人有洗腎、心臟病、糖尿病等病史，家屬對死因沒有意見，直接由醫院開立死亡證明，不需檢警方司法相驗。

消防隊趕抵，總共5個救護人員接手繼續急救。記者林昭彰／翻攝
消防隊趕抵，總共5個救護人員接手繼續急救。記者林昭彰／翻攝
李婦由看護攙扶剛走進區公所大廳，警衛便發現他臉色很蒼白，直覺不太對勁，馬上請她坐下來休息。記者林昭彰／翻攝
李婦由看護攙扶剛走進區公所大廳，警衛便發現他臉色很蒼白，直覺不太對勁，馬上請她坐下來休息。記者林昭彰／翻攝
社會人文課的工友許淑媛（左）馬上衝過來幫她做CPR急救。記者林昭彰／翻攝
社會人文課的工友許淑媛（左）馬上衝過來幫她做CPR急救。記者林昭彰／翻攝
消防隊趕抵，總共5個救護人員接手繼續急救。記者林昭彰／翻攝
消防隊趕抵，總共5個救護人員接手繼續急救。記者林昭彰／翻攝
婦人突然趴倒在桌上，看護以為她在休息，但警衛過來查看，赫然發現已經失去生命徵象。記者林昭彰／翻攝
婦人突然趴倒在桌上，看護以為她在休息，但警衛過來查看，赫然發現已經失去生命徵象。記者林昭彰／翻攝

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