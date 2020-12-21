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虎科情侶招魂擲40次無回應 男家屬代向女方道歉才聖筊

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虎科情侶招魂擲40次無回應 男家屬代向女方道歉才聖筊

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

虎尾科大畢業生陳姓男子昨晚騎機車載同校學妹蔡姓女友，在高雄前鎮區遭轎車擦撞雙亡；兩人家屬中午回車禍現場招魂，蔡女家人擲1次就獲聖筊，不過換陳的家屬竟連擲超過40次都笑筊，直到法師詢問「是否想對女生道歉？」並由陳的胞兄當場向蔡女家人鞠躬後，終於擲出聖筊。

檢警今上午到遺體放置的國軍高雄總醫院旁禮儀公司進行相驗，確認陳姓男子（23歲）、蔡女（21歲）都因車禍造成重傷，導致死亡；檢察官當場開臨時偵查庭訊問轎車林姓駕駛（33歲），懷疑他有超速，訊後依過失致死罪嫌命令10萬元交保。

相驗完雙方家屬回到事故現場、凱旋四路與瑞田街口，蔡女家屬先招魂，擲第1次筊就獲得聖筊，完成招魂儀式。

但輪到陳姓男子家人，竟然先連擲近10個筊都無聖筊，法師便開始詢問還有什麼事想講「是不是掛念家人？」等語，一路擲了40次，直到問及「是不是想對女生家人道歉」，竟擲出聖筊。

禮儀公司人員便請在車上等待的蔡女家人下車，由陳的胞兄當場鞠躬，蔡女家人雙手合十回應，法師再詢問「是否已願意回去？」陳的家人第1次就擲出聖筊，終於順利完成招魂儀式。

陳姓男子的家屬連擲約40次都沒獲聖筊。記者林伯驊／攝影
陳姓男子的家屬連擲約40次都沒獲聖筊。記者林伯驊／攝影
虎尾科大畢業的陳姓男子載學妹蔡姓女友昨晚在高雄前鎮區車禍雙亡，兩人家屬今中午回現場招魂。記者林伯驊／攝影
虎尾科大畢業的陳姓男子載學妹蔡姓女友昨晚在高雄前鎮區車禍雙亡，兩人家屬今中午回現場招魂。記者林伯驊／攝影
死者虎尾科大蔡姓女學生的家屬，在事故現場招魂，擲第1次就有聖筊。記者林伯驊／攝影
死者虎尾科大蔡姓女學生的家屬，在事故現場招魂，擲第1次就有聖筊。記者林伯驊／攝影

法師 車禍 事故

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