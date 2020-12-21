虎科情侶招魂擲40次無回應 男家屬代向女方道歉才聖筊

虎尾科大畢業生陳姓男子昨晚騎機車載同校學妹蔡姓女友，在高雄前鎮區遭轎車擦撞雙亡；兩人家屬中午回車禍現場招魂，蔡女家人擲1次就獲聖筊，不過換陳的家屬竟連擲超過40次都笑筊，直到法師詢問「是否想對女生道歉？」並由陳的胞兄當場向蔡女家人鞠躬後，終於擲出聖筊。

檢警今上午到遺體放置的國軍高雄總醫院旁禮儀公司進行相驗，確認陳姓男子（23歲）、蔡女（21歲）都因車禍造成重傷，導致死亡；檢察官當場開臨時偵查庭訊問轎車林姓駕駛（33歲），懷疑他有超速，訊後依過失致死罪嫌命令10萬元交保。

相驗完雙方家屬回到事故現場、凱旋四路與瑞田街口，蔡女家屬先招魂，擲第1次筊就獲得聖筊，完成招魂儀式。

但輪到陳姓男子家人，竟然先連擲近10個筊都無聖筊，法師便開始詢問還有什麼事想講「是不是掛念家人？」等語，一路擲了40次，直到問及「是不是想對女生家人道歉」，竟擲出聖筊。